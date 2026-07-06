Анна Данилина потерпела поражение в третьем круге Уимблдона-2026

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина потерпела поражение в третьем круге Уимблдонского теннисного турнира 2026 года, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Спортсменка, занимающая шестое место в мировом рейтинге, выступает на травяном турнире Большого шлема вместе с сербкой Александрой Крунич. Они посеяны под третьим номером.

В третьем круге Данилина и Крунич уступили со счетом 7:5, 4:6, 4:6 тандему эстонки Ингрид Нил и мексиканки Джулианы Олмос.

Теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут. За это время казахстанка и сербка выполнили семь подач навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали один брейк-поинт из 10 заработанных.

Таким образом, Данилина и Крунич завершили выступление на Уимблдоне-2026 на стадии третьего круга.

Ранее первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина потерпела поражение во втором круге микст-турнира Уимблдона-2026. Казахстанка выступает в смешанном парном разряде в тандеме с американцем Джеймсом Трэйси.