Анна Данилина уступила во втором круге смешанного парного разряда Уимблдона-2026

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина потерпела поражение во втором круге микст-турнира Уимблдона-2026, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Казахстанка выступает в смешанном парном разряде в тандеме с американцем Джеймсом Трэйси.

Их соперниками по матчу второго круга были аргентинец Гвидо Андреоцци и индонезийка Алдила Сутджиади. Противостояние продлилось три сета и завершилось поражением Данилиной и Трэйси со счетом — 6:7 (6:8), 7:5, 3:6.



Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты. За это время Анна и Джеймс совершили восемь подач навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали один брейк-поинт из трех заработанных.



Таким обраом, Данилина завершила выступление в миксте Уимблдона на стадии второго круга. При этом казахстанка продолжает борьбу в женском парнном разряде в тандеме с сербкой Александрой Крунич.

Ранее казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертый круг Уимблдона, одержав волевую победу над американцем Фрэнсисом Тиафо.



