Александр Бублик после победы: Этот матч останется со мной навсегда

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертый круг Уимблдона, одержав волевую победу над американцем Фрэнсисом Тиафо, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Лондоне.

В матче третьего круга Бублик, занимающий 11-ю строчку в мировом рейтинге, в пяти сетах обыграл Тиафо со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (13:11), 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 4 часа 8 минут.

Одним из ключевых моментов встречи стал тай-брейк третьей партии, который завершился со счетом 13:11 в пользу казахстанца. Победа в нем позволила Бублику выйти вперед по сетам и приблизиться к итоговому успеху.

После матча теннисист признался, что считает эту победу одной из самых важных в своей карьере.

— В карьере всегда бывают особенные матчи, которые навсегда остаются в памяти. Думаю, этот станет именно таким для меня. Я очень рад, что смог пройти дальше. Это потрясающий корт. У нас получилась великолепная битва, и этот матч останется со мной навсегда, — сказал Бублик.

Говоря о драматичном тай-брейке третьего сета, спортсмен отметил, что победу определили не какие-то особые решения, а характер игры.

— Думаю, никакого особого ключа не было. Мы оба очень нервничали, а покрытие здесь очень быстрое, корт очень быстрый. Поэтому все решалось на подаче и, честно говоря, оставалось только надеяться на лучшее. Это было словно подбрасывание монеты. Я рад, что выиграл этот тай-брейк. Он точно войдет в число самых эпичных, — отметил он.

Отвечая на вопрос о большом количестве укороченных ударов и о том, были ли они частью заранее подготовленной тактики, Бублик подчеркнул, что придерживался своего привычного игрового плана.

— Я просто старался придерживаться своей тактики. Этот удар принес мне очень много побед, поэтому я продолжаю его использовать. Сегодня он работал не так хорошо, потому что Фрэнсис — отличный игрок, он очень хорошо его читал. Но я придерживался своего плана и надеялся исполнить все как можно лучше, — сказал теннисист.

В четвертом круге Уимблдона Бублику предстоит встретиться с седьмой ракеткой мира, американцем Тейлором Фрицем. Комментируя предстоящий поединок, казахстанец отметил, что главным для него сейчас станет восстановление.

— Думаю, это будет отличный матч. Мне просто нужно как следует восстановиться. Нужно позаботиться о своем теле. Надеюсь, смогу показать отличный теннис. Спасибо всем. Думаю, зрителям этот матч понравился, — заключил Бублик.

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