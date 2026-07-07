Александр Бублик подвел итоги матча с Тэйлором Фрицем на Уимблдоне

По словам Бублика, на его физическом состоянии сказался предыдущий поединок против Фрэнсиса Тиафо, который продолжался 4 часа 8 минут. Тем не менее он подчеркнул, что боролся до последнего розыгрыша.

— Матч был непростым. У меня осталось не так много сил после игры с Фрэнсисом, но я сделал все возможное для подготовки. Я боролся до конца. В начале немного не повезло: я вел с брейком, но он отыгрался. Думаю, именно в тот момент я понял: сам виноват, что упустил преимущество в сете. На тай-брейке он был лучше. Сегодня он определенно играл сильнее. Он действовал очень чисто и не давал мне много шансов. Это просто еще один матч, который поможет мне извлечь уроки и вернуться более сильным в пятисетовых поединках, — сказал Бублик на послематчевой пресс-конференции в понедельник вечером.

Оценивая соперника, казахстанец назвал Фрица одним из самых опасных игроков на травяном покрытии.

— На мой взгляд, он определенно сильный игрок, а трава — его лучшее покрытие. Он доказывает это из года в год. Пожалуй, это один из самых опасных соперников на траве, с которыми мне когда-либо приходилось играть. Думаю, он в хорошей форме, так что теперь все зависит от здоровья, — отметил теннисист.

Говоря о тактических особенностях игры американца и сравнивая этот матч с предыдущими очными встречами, Бублик подчеркнул, что Фриц практически не допускал ошибок.

— Играть с ним всегда непросто, особенно на траве. Он обыграл меня три раза из трех на этом покрытии, потому что его стиль идеально подходит для травы. Против него тяжело играть, потому что он держит мяч очень низко. У него мощная подача. Сегодня он просто оказался сильнее. В следующий раз, когда мы встретимся на траве, мне нужно будет показать более высокий уровень и постараться заставить его больше бегать, — сказал теннисист.

Подводя итоги выступления на турнире, Бублик заявил, что главным достижением считает способность выдерживать несколько продолжительных пятисетовых матчей подряд.

— Самое главное, что я доказал себе: могу выдерживать пятисетовые матчи один за другим. Я стал чувствовать себя физически лучше. Мы скорректировали объем тренировочной работы, чтобы подходить к таким матчам с запасом сил. Сегодня, даже после двух пятисетовых встреч, я все равно навязал борьбу. Для меня это важный шаг, возможность чему-то научиться и убедиться, что проделанная работа приносит результат. Теперь я понимаю, что способен играть пять сетов, восстанавливаться и снова выходить на корт, сохраняя высокий уровень тенниса, — заявил Бублик.

Ранее Анна Данилина завершила выступление на Уимблдоне, уступив в третьем круге парного разряда.