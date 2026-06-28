Юлия Путинцева рассказала, какую тактику готовит на стартовый матч Уимблдона

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева подходит к старту Уимблдона в хорошей форме, несмотря на имевшие место ранее проблемы со здоровьем, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Лондоне.

В эксклюзивном интервью агентству Kazinform занимающая 84-е место в мировом рейтинге Путинцева оценила свою физическую форму и готовность к турниру.

— Оцениваю свою форму сейчас достаточно хорошо. Будем смотреть по ситуации. К сожалению, после «Ролан Гарроса» у меня были проблемы со здоровьем, но хорошо, что удалось набрать максимум, который был возможен при данных обстоятельствах, — отметила теннисистка.

Путинцева также рассказала о предстоящем матче первого круга против представительницы Германии Татьяны Марии, занимающей 96-е место в мировом рейтинге. Немецкая спортсменка считается одной из самых опасных соперниц на травяном покрытии, поэтому казахстанка готовит особый план на игру.

— С ней надо терпеть. На этом покрытии нельзя пытаться ее «уничтожить» — с моей стороны это будет неправильно. Мы готовим другую тактику. Нужно играть терпеливо, — сказала она.

Теннисистка добавила, что при подготовке изучала записи последних матчей Марии. По словам Путинцевой, анализировать их предыдущие очные встречи не имеет смысла, поскольку последний раз они играли друг с другом в 2023 году.

— Скорее, смотрела ее последние матчи, потому что, то, что было три года назад, уже не имеет значения, — пояснила Путинцева.

Татьяна Мария в 2025 году выиграла престижный травяной турнир WTA в лондонском Queen’s Club, по пути к титулу обыграв четырех представительниц топ-15 мирового рейтинга. В нынешнем сезоне немка дошла до финала турнира на травяном покрытии в Истборне, который состоялся в минувшую субботу.

Ранее казахстанские теннисисты Александр Бублик, Елена Рыбакина и Анна Данилина рассказали о подготовке к Уимблдону.