KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Казахстанские пловцы завоевали 16 медалей на ЧА среди возрастных групп

    В Бангкоке (Таиланд) проходит чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстанские пловцы завоевали 16 медалей на чемпионате Азии среди возрастных групп
    Фото: НОК

    Казахстанские пловцы завершили свое выступление с 16 медалями, среди которых шесть являются золотыми.

    Золото:

    • Александр Румынский (100 метров на спине),
    • Даниил Чужинов (200 метров комплексным плаванием),
    • Комбинированная эстафета 4×100 метров, группа А
    • Александр Румынский (200 метров на спине)
    • Анатолий Руденко (100 метров брассом)
    • Анатолий Руденко (50 метров брассом)

    Серебро:

    • Александр Мироничев (50 метров баттерфляем)
    • Дарья Чеснокова (50 метров на спине)
    • Федор Диденко (800 метров вольным стилем)
    • Комбинированная эстафета 4×100 метров, группа B
    • Эстафета 4×200 метров вольным стилем, группа А
    • Александр Миронычев (50 метров вольным стилем)
    • Комбинированная смешенная эстафета 4×100 метров, группа А

    Бронза:

    • Федор Диденко (400 метров вольным стилем)
    • Эстафета 4×100 метров вольным стилем, группа А
    • Даниил Чужинов (400 метров комплексным плаванием)

    Добавим, что в турнире принимают участие атлеты юношеских и юниорских возрастных категорий.

    Ранее казахстанский теннисист одержал победу на турнире в Португалии.

    Спорт Плавание спортсмены Казахстана НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор