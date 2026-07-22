Казахстанские пловцы завоевали 16 медалей на ЧА среди возрастных групп

В Бангкоке (Таиланд) проходит чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Казахстанские пловцы завершили свое выступление с 16 медалями, среди которых шесть являются золотыми.

Золото:

Александр Румынский (100 метров на спине),

Даниил Чужинов (200 метров комплексным плаванием),

Комбинированная эстафета 4×100 метров, группа А

Александр Румынский (200 метров на спине)

Анатолий Руденко (100 метров брассом)

Анатолий Руденко (50 метров брассом)

Серебро:

Александр Мироничев (50 метров баттерфляем)

Дарья Чеснокова (50 метров на спине)

Федор Диденко (800 метров вольным стилем)

Комбинированная эстафета 4×100 метров, группа B

Эстафета 4×200 метров вольным стилем, группа А

Александр Миронычев (50 метров вольным стилем)

Комбинированная смешенная эстафета 4×100 метров, группа А

Бронза:

Федор Диденко (400 метров вольным стилем)

Эстафета 4×100 метров вольным стилем, группа А

Даниил Чужинов (400 метров комплексным плаванием)

Добавим, что в турнире принимают участие атлеты юношеских и юниорских возрастных категорий.

Ранее казахстанский теннисист одержал победу на турнире в Португалии.