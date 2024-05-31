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    14:50, 31 Май 2024 | GMT +6

    Мост через канал Соколок могут расширить в Атырауской области

    канал Соколок
    Фото: стоп-кадр из видео

    Мост, расположенный вдоль автодороги на участке №112 канала Соколок, препятствует оттоку воды в море. В спецкомиссию внесено предложение о расширении моста, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперштаб ЧС по Атырауской области.

    – В случае положительного решения комиссии мост через дорогу в Доссор будет расширен. Таким образом, будет открыт доступ для беспрепятственного оттока воды. Пока же она не может пройти под мостом и разливается на близлежащие пастбищные угодья. Паводковая вода дошла до дамб, построенных совместно с жителями микрорайонов Бирлик и Жулдыз. Пока опасности нет, тем не менее, мы начали работу по укреплению уязвимых мест, – сообщил координатор участка Алибек Семгалиев.

    В работах на участке №112 задействованы 15 человек и восемь единиц спецтехники.

    Напомним, в мае из-за большого количества воды и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок. Работы по укреплению берегов канала ведутся в активном режиме. На круглосуточной основе задействовано порядка 30 единиц спецтехники и около 100 человек.

    Теги:
    Атырауская область Строительство Реки Паводки
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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