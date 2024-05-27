Продолжается укрепление берега канала Соколок в Атырауской области

Активно ведутся работы по укреплению берегов канала Соколок в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперштаб ЧС по Атырауской области.

На работах по укреплению береговой зоны канала Соколок, главного защитного сооружения города, на круглосуточной основе задействовано порядка 30 единиц спецтехники и около 100 человек. По словам Олжаса Султанова, ответственного координатора за данный участок, опасности для города нет.

- Работы ведутся активно, берега дополнительно укрепляются, прилагаем все силы, чтобы город не пострадал от воды. Думаю, что справимся. На случай прорыва дамб у нас есть спецплан, вся сила и техника готовы, - отметил О. Султанов.

Общая протяженность дамб вдоль канала Соколок составляет 32 километра, высота - 3 м.

Ранее сообщалось, что дамбу Соколок прорвало в Атырауской области.