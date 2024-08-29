Молочно-товарную ферму планируют построить в области Абай

В рамках рабочей поездки в области Абай заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин встретился с местными сельхозтоваропроизводителям, ознакомился с состоянием посевных площадей. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

В мероприятии приняли участие представители средних и малых крестьянских хозяйств. Многие из них выразили интерес к сотрудничеству с китайскими инвесторами, но отметили наличие трудностей при экспорте продукции, в частности семян дыни и тыквы.

Серик Жумангарин сообщил, что Казахстан и Китай подписали протоколы по 23 видам растениеводческой и животноводческой продукции, и в ближайшее время планируется подписание еще по 11 видам. Он поручил Министерству сельского хозяйства подробно информировать фермеров о возможностях экспорта в Китай.

— Последние пять лет мы занимаемся созданием молочно-товарной фермы в Бескарагайском районе. Проект очень сложный, создаем в чистом поле. Планировали изначально проектно-сметную документацию на 1200 голов, но сейчас сокращаем до 600 голов, так как для создания МТФ нужны орошение, кормозаготовительная техника, а все это в 5 млрд тенге, как планировали, не уложишь. На севере кредиты берут уже действующие предприятия, а мы идем в чистое поле, поэтому вынуждены сейчас ПСД делить на две очереди, чтобы подать на кредит, — рассказал руководитель ТОО «Бескарагай» Кайрат Смагулов.

Фото: Министерство сельского хозяйства РК

Серик Жумангарин отметил, что программы кредитования строительства молочно-товарных ферм под 2,5% годовых предназначены для поддержки новых предприятий, имеющих опыт и инфраструктуру для содержания ферм.

— Строительство МТФ — это очень высокий уровень аграрного бизнеса, поэтому в этой программе участвуют предприятия, у которых уже есть наработанные базы. Стране не хватает порядка 600 тысяч тонн молока в год, чтобы обеспечить себя этим продуктом на 100%, а это 110-115 новых МТФ. Также Семею нужна собственная молокопереработка, — подчеркнул С. Жумангарин.

Депутат Ходжаназаров отметил, что создание молочно-товарной фермы — это долгий процесс, который начинается не со строительства МТФ, а с создания кормовой базы, мощностей по их заготовке, хранению, переработки.

Глава хозяйства «Кен дала» Рустем Ыкыбаев поинтересовался, есть ли будущее у животноводства в Казахстане.

— Мы приехали в область Абай как раз для обсуждения развития животноводства. Проводим в Семее республиканский семинар-совещание, где поделимся планами развития животноводства, успешной практикой и преимуществами внедрения австралийского метода животноводства. В качестве пилотного проекта мы определили несколько предприятий, которые готовы внедрить этот метод ведения животноводства. В следующем году будем масштабировать. Поддерживаем развитие животноводства, но и со стороны государства к фермерам будут встречные требования. В первую очередь удешевление производства мяса. Сейчас в Казахстане оно достаточно дорогое, на экспортных рынках мясо казахстанского производства не выдерживает конкуренции. Австралийский метод выращивания скота как раз позволяет удешевить производство за счет пастбищного доращивания, — отметил вице-премьер.

Также фермеры подняли вопрос о необходимости открытия собственного филиала РГП «Казводхоз» в области Абай. Есть водохранилище, есть поля для посевов и желающие внедрять системы орошения, но нет своего филиала Казводхоза. Серик Жумангарин поручил представителю Министерства водных ресурсов и ирригации оперативно решить этот вопрос.

Вице-премьер также посетил ТОО «АРАЙ-EAST FOOD», которое занимается производством колбасных изделий более 30 лет. Мощность производства — 30 тонн колбасных изделий в год. До конца этого года планирует ввести в эксплуатацию за счет собственных средств дополнительную линию по производству колбасных и консервных изделий мощностью 60 тонн в год.

Также в Семее ТОО «Eurasia Agro Semey» начало строительство мясокомбината с линиями убоя крупного рогатого скота мощностью 200 голов в смену и убоя мелкого скота — на 1400 голов в смену. Здесь же будет колбасный цех на 5 тонн и консервный цех на 12 тонн в одну смену. Предприятие планируется запустить в эксплуатацию в 2025–2026 годах. С учетом планов по развитию животноводства, новые мощности мясопереработки станут эффективным звеном в создании замкнутого цикла производства и переработки мяса в регионе.