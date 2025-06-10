Митинги в США: Вашингтон демонстрирует силу, Калифорния — стойкость

Хронология

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты против рейдов Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), в ходе которых было задержано не менее 118 человек без документов. Это вызвало волну возмущения среди местных жителей и активистов: протесты вскоре переросли в уличные беспорядки, демонстранты столкнулись с силами Департамента полиции Лос-Анджелеса и ICE.

7 июня протестующие столкнулись с федеральными силами в районах Парамаунт и Комптон. В ответ на эскалацию ситуации, президент Дональд Трамп направил 300 военнослужащих в город в соответствии с разделом 12406 Кодекса США. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что Корпус морской пехоты находится в состоянии готовности на случай дальнейшего насилия. Десятки демонстрантов были арестованы, а несколько сотрудников правоохранительных органов и протестующих получили ранения.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил действия ICE, назвав их негуманными, и выразил обеспокоенность по поводу развертывания Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, заявив, что это «целенаправленно подстрекательский шаг, который только усилит напряженность». Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс также подвергла критике действия федеральных властей, заявив, что «насилие и разрушения неприемлемы, и виновные будут привлечены к ответственности».

Президент Дональд Трамп в свою очередь опубликовал в TruthSocial пост, в котором раскритиковал Ньюсома и Басс, назвав их «некомпетентными» и «неспособными выполнять свою работу».

По состоянию на 9 июня в ходе протестов против иммиграционных рейдов в городе арестованы 56 человек. Накануне стало известно, что власти направляют в Лос-Анджелес еще 700 морских пехотинцев и 2 тысячи нацгвардейцев.

Развертывание Национальной гвардии и использование силы для подавления протестов вызвало критику со стороны местных властей и правозащитников.

Причины и следствия

— Конечно, Соединенные Штаты — это страна номер один по постоянному притоку мигрантов последние, наверное, 100-120 лет. Но дело в том, что, когда эти потоки чрезмерно ускоряются и переходят пороги, угрожая размыть культурный код страны, это начинает влиять в том числе на экономику, политическую и правовую систему, — отмечает политолог Газиз Абишев.

Фото: Kazinform

Здесь можно проследить закономерность: если сотни тысяч мигрантов приезжают из стран со своим пониманием права и не очень знакомы с правовым менталитетом Америки, то рано или поздно, когда их становится слишком много, государственная система начинает реагировать.

— Это можно увидеть, как независимые наблюдатели отмечают, и на примере Калифорнии, и на примере Нью-Йорка, и ряда других городов. Поэтому, конечно, Америка не прекращает миграцию в целом, но пытается побороть бесконтрольную, нелегальную миграцию, которая на самом деле сейчас разрушает и Западную Европу, и может нанести критический удар по самим Штатам, — считает политолог.

Эксперт по международным отношениям Азамат Байгалиев считает, что ситуация с протестами в Лос-Анджелесе — хоть и не обыденная, но и не уникальная. К примеру, Джордж Буш-старший уже вводил федеральные силы в этот город во время гораздо более жестких беспорядков 1992 года. Применение силы как со стороны гражданского населения, так правоохранителей наблюдались и во время протестов BLM во многих городах США.

— Калифорния в целом славится своей субкультурой протестов, люди легко мобилизуются, особенно если это касается непосредственно их прав и свобод. Поэтому я бы здесь отходил от излишне эмоциональных формулировок — пока все в пределах нормальности, волосы дыбом не встают даже у жителей Лос-Анджелеса, — успокоил политолог. — С другой стороны, Калифорния всегда была очень специфическим и независимым от центра штатом с одной из сильнейших экономик в мире, собственным политическим кредо и крайне либеральными взглядами на экономическое, социальное и политическое развитие.

Нельзя не заметить, подчеркивает А.Байгалиев, что растущее влияние этого штата, который также является крупным донором госбюджета, на федеральные решения раздражает истеблишмент гораздо более консервативных регионов. Поэтому нынешний кризис эксперт назвал борьбой ценностей и символических жестов.

— То есть мы говорим о том, что отправка двух тысяч гвардейцев и нескольких сотен морпехов — это именно демонстрация намерений, а не решительные действия. Потому что 2–3 тысячи даже очень вооруженных людей для такого огромного города, как Лос-Анджелес, — это капля в море. И учитывая, насколько сильно влияние мигрантов в Калифорнии на бизнес и социальные отношения, ни о каком усмирении столь малыми силами не может быть и речи. Это просто угроза со стороны Вашингтона, а не решение проблемы, — утверждает А.Байгалиев.

В то же время политолог не исключает возможности накала обстановки.

Фото: из личного архива Азамата Байгалиева

Политическая подоплека

Вместе с тем во всей этой ситуации мы наблюдаем еще и политическое противостояние. Дело в том, что Гэвин Ньюсом сейчас, на фоне общей разобщенности Демократической партии, — один из самых влиятельных и харизматичных демократов США. Его кандидатуру рассматривали как соперника Дональда Трампа на прошедших выборах, но выдвинули Камалу Харрис.

— Уже в 2028 году Ньюсом совершенно точно будет «козырным тузом» в колоде демократических сил. Поэтому нынешний удар Трампа по Калифорнии — это не только выполнение предвыборных обещаний, но и попытка «убить двух зайцев», а именно — проверить на прочность одного из ключевых соперников команды Трампа на ближайших выборах. Уверен, если Ньюсом проявит решительность в заявлениях и умеренность в ответных действиях, то Белый дом оставит Калифорнию в покое, — считает Азамат Байгалиев.

Газиз Абишев же видит здесь смесь рациональных и иррациональных аргументов: с одной стороны, Трамп обещал своим избирателям решить миграционные вопросы, это часть его политического престижа и именно поэтому за него проголосовали. С другой стороны, ему нужны южные штаты, которые на самом деле находятся под довольно серьезным миграционным давлением.

— Обе стороны согласны в том, что нелегальным мигрантам, совершающим преступления и плюющим на законодательство Соединенных Штатов, к примеру, как наркотические банды или банды, которые похищают людей, им не место в США. Просто прицельно их выделить не всегда эффективно, — считает эксперт.

Это можно было бы сделать в каком-то более строгом государстве с помощью каких-то репрессивных акций зондеркоманд. Но правовое государство США на это не пойдет, поэтому оно вынуждено действовать по площадям, в целом борясь с нелегальной миграцией.

— И здесь вместе с настоящими преступниками под удар попадают и более лояльные, спокойные и законопослушные, пусть и нелегальные, но вызывающие у сердобольных американцев эмпатию мигранты. Есть и противоположная сторона — либералы, они тоже не могут оставить одних и выгнать прицельно других. В этом суть конфликта: нужно убрать маленькую часть, но так как это невозможно сделать, сторона Трампа предлагает убрать всех, а сторона Калифорнии — всех оставить. В этом фундаментальное различие между двумя сторонами, — разъяснил Г.Абишев.

Повлияют ли протесты на доллар?

Газиз Абишев уверен, что на долларе ситуация не отразится.

— Доллар является мировой валютой и в некотором смысле закольцован на положении США в мире. Доллар сильный, потому что США сильные, а США сильные, потому что доллар сильный. Но еще доллар определяется, конечно, дипломатическим, экономическим влиянием Америки и ее индустриальной мощью. Поэтому на доллар эта локальная ситуация никак не повлияет, — подчеркнул Г.Абишев.

Это мнение поддерживает и экономист Ануар Нуртазин.

Фото: фото из личного архива

— В США, по данным ФРС, у 50% населения нет даже 2000 долларов. Это говорит о том, что больше половины потребителей в США не в состоянии покрыть экстренные расходы в размере 2000 долларов, используя только сбережения. Более того, по данным опроса ФРС за 4 квартал 2024 года, почти треть американцев не может покрыть расходы в размере даже 500 долларов. У большинства жителей США нет сбережений, а это где-то 200 миллионов человек. Торговлю крупным оптом валюты же ведут банки, трейдеры, владельцы капитала. И их эти протесты никоим образом не касаются. Соответственно, доллару тоже ничто не угрожает, — объяснил А. Нуртазин.

Демократия «пошатнулась»

Политолог Адиль Сейфуллин ситуацию назвал наглядным примером того, что бывает, когда в стране нет устойчивой вертикали власти и механизмов обратной связи с обществом.

— США часто критикуют другие страны за «отсутствие демократии», но в результате у самих губернаторы судятся с президентом, а протесты гасят армией. Где здесь народовластие? Думаю, им нужно обратить внимание на казахстанскую концепцию «Слышащего государства», чтобы американская власть хотя бы попыталась выстроить диалог с обществом и региональными центрами, потому что вместо диалога мы видим танки. Так что, если говорить с иронией, возможно, настало время им учиться у нас, а не наоборот, — считает эксперт.

Фото: из личного архива Адиля Сейфуллина

Азамат Байгалиев уверен, что силовыми методами и отправками мигрантов на историческую родину вопрос не решить.

— В таком случае Вашингтону придется, образно говоря, выслать более половины населения Калифорнии из страны. Для решения миграционного кризиса нужны системные меры, а не единичные рейды с применением насилия. За одну каденцию Трампа «гордиев узел», завязывавшийся здесь десятилетиями, уж точно не разрубить, — подчеркивает эксперт.

Газиз Абишев считает, что ужесточение миграционной политики все же может пойти США на пользу.

— Конечно, у Соединенных Штатов большой запас прочности. Это мощная культура, одна из самых сильных массовых культур мира, которая быстро интегрирует в себя всех приезжающих. И там очень большое многоголосие, так что это не порабощение, не колонизация одной нации другой нацией. Но, тем не менее, конечно, для того, чтобы навести порядок, прекратить бесконтрольные входящие потоки миграции и каким-то образом стабилизировать рынок труда, может быть, это и на самом деле выгодно Штатам, — отметил политолог.

В пример эксперт привел такие развитые страны, как Южная Корея, Япония, Китай и Австралия, Новая Зеландия, которые стоят на позициях контроля над миграцией и решают миграционные вопросы довольно жестко.

По мнению Газиза Абишева, протесты продлятся еще какое-то время.

— Они могут сейчас еще и прекратиться, но потом, если администрация Трампа продолжит те же самые действия, вновь разгорятся. Тут нужно понимать, что в долгосрочной перспективе республиканцы, консерваторы всегда будут бороться против миграции более жестко, а демократы всегда будут относиться к ней более мягко. И так как они сменяют друг друга и в президентском офисе, и в виде большинства в Конгрессе, конечно, будут «качать качели туда-сюда», — объясняет политолог.

По его словам, конфликт может привести к большей мобилизации антитрамповского контингента и электората на промежуточных выборах осенью 2026 года и на президентских выборах 2028-го.

— Однако считать этот фактор единственно определяющим не представляется возможным, потому что все будет зависеть от того, кто будет выдвигаться в преемники Трампа, какую политику они будут продвигать, что будут позиционировать в качестве главных тезисов кампании, и кто сможет мобилизоваться против них с демократической стороны. Если вообще сможет, или не появится третий кандидат, — рассуждает Г.Абишев.

Протесты в Лос-Анджелесе стали не просто реакцией на жесткие миграционные рейды, они обнажили глубокий цивилизационный конфликт внутри самих США. Это столкновение двух Америк: федеративной, консервативной, стремящейся к контролю, и либеральной, автономной, многонациональной и сопротивляющейся федеральному давлению. Пока Вашингтон демонстрирует силу, Калифорния демонстрирует стойкость. Но если не будет найден политический компромисс, США рискуют оказаться в затяжной турбулентности, где каждая новая вспышка недовольства будет все труднее гаситься привычными средствами. Эти политические качели, усиливающиеся на фоне борьбы за власть и идентичность, могут повлиять на устойчивость самой американской системы.

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