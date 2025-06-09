Эвакуировать мы никого не собираемся - МИД Казахстана о ситуации в Лос-Анджелесе

— По поводу ситуации в Лос-Анджелесе, там нет никаких военный действий, аэропорты работают в штатном режиме. Зачем кого-то эвакуировать? Обращений от наших граждан не поступало, — сказал Айбек Смадияров.

Напомним, вечером 6 июня в Лос-Анджелесе на юге штата Калифорния вспыхнули протесты из-за масштабных рейдов службы иммиграции ICE. Рейды по задержанию мигрантов проходят в ряде городов США в рамках масштабной кампании президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией.

В субботу в этом калифорнийском городе второй день подряд происходили столкновения между жителями преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами Иммиграционной и таможенной полиции (ICE). ICE применили слезоточивый газ и дубинки для разгона толпы в районе Парамаунт.

8 июня Трамп направил Нацгвардию в Лос-Анджелес после столкновений с протестующими. По последним данным, в центре Лос-Анджелеса были арестованы 56 человек.