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    16:26, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Эвакуировать мы никого не собираемся - МИД Казахстана о ситуации в Лос-Анджелесе

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию в Лос-Анджелесе, передает агентство Kazinform. 

    Айбек Смадияров
    Фото: Kazinform

    — По поводу ситуации в Лос-Анджелесе, там нет никаких военный действий, аэропорты работают в штатном режиме. Зачем кого-то эвакуировать? Обращений от наших граждан не поступало, — сказал Айбек Смадияров. 

    Напомним, вечером 6 июня в Лос-Анджелесе на юге штата Калифорния вспыхнули протесты из-за масштабных рейдов службы иммиграции ICE. Рейды по задержанию мигрантов проходят в ряде городов США в рамках масштабной кампании президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией.

    В субботу в этом калифорнийском городе второй день подряд происходили столкновения между жителями преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами Иммиграционной и таможенной полиции (ICE). ICE применили слезоточивый газ и дубинки для разгона толпы в районе Парамаунт.

    8 июня Трамп направил Нацгвардию в Лос-Анджелес после столкновений с протестующими. По последним данным, в центре Лос-Анджелеса были арестованы 56 человек. 

    Теги:
    Казахстанцы Айбек Смадияров МИД РК Общество Эвакуация США
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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