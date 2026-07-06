Мировые цены на нефть на 6 июля

По состоянию на утро 6 июля 2026 года стоимость нефти Brent подешевела на 0,60%, опустившись до отметки 71,69 долларов за баррель.

Цена фьючерсов на американскую легкую нефть WTI снизилась на 0,39% и составила 68,42 долларов за баррель.

Стоимость российской нефти марки Urals упала почти 8%

составив 51,25 долларов за баррель.

Дополнительное давление на котировки оказали новости от альянса нефтепроизводителей.

Ранее члены ОПЕК+, в частности, семь стран — Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман решили скорректировать добычу нефти с августа 2026 года на 188 тыс. баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что 3 и 4 июля по меньшей мере восемь судов, следовавших вдоль оманского побережья через Ормузский пролив, неожиданно развернулись.

Напомним, 3 июля начались многодневные траурные мероприятия в Иране в связи с кончиной Верховного лидера аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Они завершатся 9 июля. Отметим, что в траурных мероприятиях принял участие министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев.

1 июля делегации США и Ирана провели отдельные встречи с официальными лицами Дохи. В МИД Катара уже заявили о достижении положительного прогресса. Согласно сообщению, опубликованному саудовским телеканалом «Аль-Арабия» со ссылкой на свои источники, переговоры между Ираном и США состоятся 11 июля в Пакистане.