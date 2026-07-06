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    Мировые цены на нефть на 6 июля

    На мировых рынках зафиксировано снижение цен на эталонные сорта нефти, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мировые цены на нефть на 6 июля
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Midjourney

    По состоянию на утро 6 июля 2026 года стоимость нефти Brent подешевела на 0,60%, опустившись до отметки 71,69 долларов за баррель.

    Цена фьючерсов на американскую легкую нефть WTI снизилась на 0,39% и составила 68,42 долларов за баррель.

    Стоимость российской нефти марки Urals упала почти 8%
    составив 51,25 долларов за баррель.

    Дополнительное давление на котировки оказали новости от альянса нефтепроизводителей.

    Ранее члены ОПЕК+, в частности, семь стран — Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман решили скорректировать добычу нефти с августа 2026 года на 188 тыс. баррелей в сутки.

    Ранее сообщалось, что 3 и 4 июля по меньшей мере восемь судов, следовавших вдоль оманского побережья через Ормузский пролив, неожиданно развернулись.

    Напомним, 3 июля начались многодневные траурные мероприятия в Иране в связи с кончиной Верховного лидера аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Они завершатся 9 июля. Отметим, что в траурных мероприятиях принял участие министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев.

    1 июля делегации США и Ирана провели отдельные встречи с официальными лицами Дохи. В МИД Катара уже заявили о достижении положительного прогресса. Согласно сообщению, опубликованному саудовским телеканалом «Аль-Арабия» со ссылкой на свои источники, переговоры между Ираном и США состоятся 11 июля в Пакистане.

    Топливо В мире Экономика Цена на нефть
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор