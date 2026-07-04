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    Переговоры между Ираном и США продолжатся 11 июля в Пакистане — СМИ

    Согласно сообщению, опубликованному саудовским телеканалом «Аль-Арабия» со ссылкой на свои источники, переговоры между Ираном и США состоятся 11 июля в Пакистане, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Переговоры между Ираном и США продолжатся 11 июля в Пакистане - СМИ
    Фото: Anadolu

    В ходе встреч в Пакистане стороны обсудят вопросы снятия санкций с Ирана, размораживания замороженных активов и ядерную проблему.

    Утверждается, что состав иранской делегации станет известен после завершения 9 июля траурных церемоний в память о бывшем лидере страны аятолле Али Хаменеи, погибшем в результате атак США и Израиля 28 февраля.

    В соответствии с договоренностью, достигнутой между Ираном и США 14 июня, предполагалось, что стороны в течение 60 дней будут вести переговоры по таким вопросам, как снятие санкций с Ирана, ситуация в Ормузском проливе и ядерная проблема.

    В рамках этих переговоров встречи, состоявшиеся 21 июня в Швейцарии, не были продолжены из-за продолжения нападений Израиля на Ливан, отказа США разблокировать замороженные активы Ирана, а также из-за разногласий между сторонами по вопросу управления Ормузским проливом.

    Несмотря на достигнутое между сторонами соглашение, после ожесточенных военных столкновений в районе Ормузского пролива делегации обеих стран 1 июля провели отдельные встречи с катарскими официальными лицами в Дохе.

    Ранее Катар заявил о прогрессе в непрямых переговорах США и Ирана.

    Пакистан Переговоры Иран Мировые новости Ормузский пролив США
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор