Переговоры между Ираном и США продолжатся 11 июля в Пакистане — СМИ

Согласно сообщению, опубликованному саудовским телеканалом «Аль-Арабия» со ссылкой на свои источники, переговоры между Ираном и США состоятся 11 июля в Пакистане, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

В ходе встреч в Пакистане стороны обсудят вопросы снятия санкций с Ирана, размораживания замороженных активов и ядерную проблему.

Утверждается, что состав иранской делегации станет известен после завершения 9 июля траурных церемоний в память о бывшем лидере страны аятолле Али Хаменеи, погибшем в результате атак США и Израиля 28 февраля.

В соответствии с договоренностью, достигнутой между Ираном и США 14 июня, предполагалось, что стороны в течение 60 дней будут вести переговоры по таким вопросам, как снятие санкций с Ирана, ситуация в Ормузском проливе и ядерная проблема.

В рамках этих переговоров встречи, состоявшиеся 21 июня в Швейцарии, не были продолжены из-за продолжения нападений Израиля на Ливан, отказа США разблокировать замороженные активы Ирана, а также из-за разногласий между сторонами по вопросу управления Ормузским проливом.

Несмотря на достигнутое между сторонами соглашение, после ожесточенных военных столкновений в районе Ормузского пролива делегации обеих стран 1 июля провели отдельные встречи с катарскими официальными лицами в Дохе.

Ранее Катар заявил о прогрессе в непрямых переговорах США и Ирана.