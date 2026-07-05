Судоходство по оманскому маршруту через Ормуз упало до минимума

3 и 4 июля по меньшей мере восемь судов, следовавших вдоль оманского побережья через Ормузский пролив, неожиданно развернулись, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Агентство Bloomberg сообщает о том, что количество судов, проходящих через Ормузский пролив вдоль побережья Омана, сократилось до минимума после того, как несколько судов в выходные развернулись в этом районе.

По его данным, 3 и 4 июля по меньшей мере восемь судов, следовавших вдоль оманского побережья через Ормузский пролив, неожиданно развернулись. Четыре из них затем изменили курс и ушли из пролива по маршруту вдоль побережья Ирана. Среди развернувшихся судов были нефтяные танкеры, балкеры и автовозы. По данным аналитической компании Kpler, 4 июля пролив в обоих направлениях пересекли 19 судов, но лишь одно открыто заявило о проходе по оманскому маршруту. 3 июля по этому маршруту проследовали 13 судов.

Официальных объяснений произошедшего не поступало.

Ранее Тегеран предупредил о «жестком ответе» за нарушение правил прохода через Ормузский пролив.