Глава МИД Казахстана принял участие в церемонии прощания с аятоллой Хаменеи

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев принял участие в траурных мероприятиях по случаю прощания с Верховным лидером Ирана аятоллой Сейед Али Хаменеи, передает агентство Kazinform.

Как сообщает МИД РК, в рамках визита Ермек Кошербаев был принят Президентом Масудом Пезешкианом и провел переговоры с главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи.

— От имени Главы государства и народа Казахстана Ермек Кошербаев выразил искренние соболезнования народу и руководству Ирана в связи с недавними трагическими событиями, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, — сообщает пресс-служба МИД.

Фото: МИД РК

Также, в ходе встречи с Президентом Ирана состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Масуда Пезешкиана в Казахстан 10–11 декабря 2025 года. Кроме того, стороны обсудили текущую региональную ситуацию и перспективы ее дальнейшего развития.

Повестка переговоров с Аббасом Аракчи охватила широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, а также дальнейшего развития казахско-иранских отношений.

— Ермек Кошербаев подтвердил неизменную приверженность Республики Казахстан дальнейшему укреплению традиционных отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Исламской Республикой Иран. При этом была подчеркнута важная роль Ирана и стран региона в обеспечении стабильности и безопасности, — добавили в МИД.

Фото: МИД РК

Глава МИД Казахстана отметил важность достигнутых договоренностей в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании между Ираном и США.

— Особая оценка была дана подписанному 28 июня текущего года Соглашению о передаче земельного участка в порту Шахид Раджаи (г.Бендер-Аббас) для строительства казахстанского транспортно-логистического терминала, — сообщили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что реализация проекта осуществляется в соответствии с поручением Главы государства, направленным на развитие транспортно-транзитного потенциала и расширение экспортных возможностей Казахстана.

— В этой связи выражена уверенность, что строительство терминала будет способствовать дальнейшему увеличению объемов взаимной торговли между Казахстаном и Ираном, который по итогам 2025 года увеличился на 26,4% и достиг 430,2 млн долларов, — добавили в министерстве.

Отмечается, что по итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении казахстанско-иранского сотрудничества и договорились продолжить совместную работу по расширению взаимодействия по всему спектру двусторонней повестки.

Ранее сообщалось, что многодневные траурные мероприятия в Иране завершатся захоронением верховного лидера Исламской революции в Мешхеде 9 июля.