Мировые цены на нефть на 13 июля

Мировые цены на нефть резко выросли на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, передает корреспондент агентства Kazinform.

По состоянию на утро 13 июля 2026 года, стоимость нефти Brent выросла на 4,00% (+3,04 доллара) и составила 79,05 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 4,09% (+2,92 доллара), достигнув 74,33 доллара за баррель.

Стоимость российской нефти марки Urals составила 55,12 доллара за баррель.

Напомним, 8 июля стало известно, что США возобновили санкции против продажи иранской нефти. Поводом для ограничений послужили сообщения о нападениях на танкеры с нефтью и сжиженным природным газом в районе Ормузского пролива.

Позже в Белом доме заявили о начале мощных ударов по объектам в Иране.

Рынок моментально отреагировал на угрозу срыва поставок. Сразу после объявления санкций мировые цены на нефть взлетели более чем на 5%, а стоимость марки Brent превысила 76 долларов за баррель впервые с 24 июня.

Напомним, ровно неделю назад, 6 июля, баррель нефти марки Brent торговался на уровне 71,69 доллара.