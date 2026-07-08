США вновь ввели санкции против продажи иранской нефти

США восстановили санкции против продажи иранской нефти после сообщений о нападениях на танкеры с нефтью и сжиженным природным газом в районе Ормузского пролива, передает Kazinform со ссылкой на Reuters.

После объявления о новых ограничениях мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Представитель американской администрации заявил, что нападения Ирана на суда в Ормузском проливе являются «совершенно неприемлемыми» и повлекут последствия.

Ранее министерство финансов США разрешило продажу иранской нефти до 21 августа в рамках действующего соглашения между Вашингтоном и Тегераном. После нового решения срок действия этого разрешения сокращен до 17 июля.

По данным британского агентства по безопасности морского судоходства UKMTO, за последние дни три танкера сообщили о попадании неизвестных снарядов в районе Ормузского пролива и прилегающих вод.

Несмотря на обострение ситуации, представители США заявили, что переговорщики продолжают добросовестно работать над достижением окончательного соглашения с Тегераном.

Продажа нефти остается одним из основных источников валютных доходов Ирана, обеспечивая государству миллиарды долларов и поддерживая экономику, которая многие годы находится под санкциями США.

Ранее сообщалось, что США заявили о начале мощных ударов по Ирану.