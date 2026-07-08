Нефть Brent подорожала выше $76 за баррель впервые с 24 июня

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE превысила 76 долларов за баррель впервые с 24 июня, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным торгов на 22:15 мск (00:15 8 июля по времени Казахстана), Brent подорожала на 5,65%, до 76,06 доллара за баррель.

К 22:19 мск (00:19 8 июля по времени Казахстана) рост ускорился: цена Brent достигла 76,36 доллара за баррель, что на 6,07% выше предыдущего показателя.

В то же время стоимость августовского фьючерса на нефть марки WTI выросла на 5,78%, до 72,51 доллара за баррель.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее Саудовская Аравия объявила о крупнейшем за 25 лет снижении цен на нефть для Азии.