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    Нефть Brent подорожала выше $76 за баррель впервые с 24 июня

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE превысила 76 долларов за баррель впервые с 24 июня, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    нефть
    Фото: ParsToday

    По данным торгов на 22:15 мск (00:15 8 июля по времени Казахстана), Brent подорожала на 5,65%, до 76,06 доллара за баррель.

    К 22:19 мск (00:19 8 июля по времени Казахстана) рост ускорился: цена Brent достигла 76,36 доллара за баррель, что на 6,07% выше предыдущего показателя.

    В то же время стоимость августовского фьючерса на нефть марки WTI выросла на 5,78%, до 72,51 доллара за баррель.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Ранее  Саудовская Аравия объявила о крупнейшем за 25 лет снижении цен на нефть для Азии.

    Нефть Мировые новости Цена на нефть
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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