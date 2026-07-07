Саудовская Аравия объявила о крупнейшем за 25 лет снижении цен на нефть для Азии

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила о резком снижении отпускных цен на нефть для азиатских покупателей в августе, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным Bloomberg, это самое значительное снижение за последние 25 лет. Стоимость нефти марки Arab Light для клиентов в Азии уменьшилась на $11 за баррель. Теперь она на $1,5 ниже регионального эталонного показателя.

Cнижение оказалось более существенным, чем ожидали участники рынка. Трейдеры прогнозировали, что цена сократится примерно на $8 за баррель.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные сервисов, отслеживающих морские перевозки, сообщил, что Саудовская Аравия отправила через Ормузский пролив крупнейшую за четыре месяца партию нефти.

Напомним, Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман решили скорректировать добычу нефти с августа 2026 года на 188 тысяч баррелей в сутки.