Мировые поставки удобрений оказались под угрозой из-за кризиса в Ормузском проливе

Фактическое закрытие Ормузского пролива вызвало шоковую волну на мировых рынках энергоресурсов и удобрений, а рост издержек напрямую угрожает производственным графикам фермеров и глобальной продовольственной безопасности.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке, начавшаяся с ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, спровоцировала «цепной» рост стоимости сельскохозяйственных ресурсов.

Перебои на ближневосточных маршрутах поставок удобрений и энергоресурсов парализовали торговые пути, которые называют «сонной артерией» мирового сельского хозяйства, создав риск более глубокого продовольственного кризиса.

Остановка судоходства в Ормузском проливе нарушила 38% мировых поставок нитратных удобрений и 20% поставок фосфатных удобрений. Прекращение отгрузок из Персидского залива создает прямую угрозу продовольственной безопасности для фермерских хозяйств по всему миру и дестабилизирует глобальную сельскохозяйственную цепочку поставок.

По оценкам, закрытие Ормузского пролива привело к сокращению глобальной цепочки поставок удобрений в общей сложности на 33%. Годовой экспорт карбамида (мочевины) из региона объемом 22 млн тонн практически остановился, а ситуацию усугубляет тот факт, что около 46% мировых поставок карбамида осуществляется напрямую из стран Персидского залива.

Около трети мирового экспорта карбамида проходит через Ормузский пролив, а 45% мирового экспорта серы — критически важного сырья для производства фосфатных удобрений — также перевозится через этот стратегический водный путь.

Из-за логистических сбоев около половины из более чем 2,1 млн тонн карбамида, запланированных к экспорту за последние две недели, не удалось загрузить на суда. Эксперты предупреждают, что такая блокировка поставок может привести к потерям урожая в период глобальной уборки.

Сбои могут привести к необратимому снижению урожайности

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), устойчивость современного сельскохозяйственного производства зависит от бесперебойных поставок более 190 млн тонн продукции для питания растений, используемой ежегодно во всем мире. В центре этого предложения находится группа азотных удобрений объемом 110 млн тонн, которая из-за высокой зависимости производственного процесса от природного газа является наиболее уязвимым звеном перед лицом геополитических кризисов. Колебания цен на энергию напрямую оказывают давление на издержки этой крупнейшей группы мирового рынка удобрений.

Двумя другими основными столпами глобальной продовольственной безопасности после азота являются поставки фосфора (45 млн тонн) и калия (40 млн тонн). Эксперты полагают, что малейший сбой в цепочке поставок этих трех основных сельскохозяйственных ресурсов может привести к необратимому снижению прогнозов мирового урожая.

Маршрут через Ормузский пролив является важнейшим в мире не только для поставок энергоресурсов, но и для доставки на мировые рынки стратегического сырья, такого как карбамид и аммиак.

Наряду с Ираном, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Бахрейн входят в число крупнейших поставщиков азотных удобрений на мировой рынок. Начало посевного сезона в Северном полушарии означает, что любые сбои в транспортных маршрутах напрямую повлияют на сельскохозяйственную продуктивность и продовольственное снабжение.

Рост цен на энергоносители ударил по производству

Вторым крупным фактором, лежащим в основе мирового кризиса удобрений, стал резкий рост цен на энергоносители. Цены на природный газ, который составляет около 80% себестоимости азотных удобрений, резко выросли. Это вынудило крупные предприятия остановить производство.

События вокруг Ормузского пролива спровоцировали рост цен на основные товарные удобрения, такие как карбамид и аммиак. Цены на карбамид, находившиеся 27 февраля на уровне 482,50 доллара за тонну, к середине марта выросли примерно на 50%, достигнув 720 долларов. За тот же период цены на аммиак из Ближнего Востока выросли на 24%, приблизившись к отметке 600 долларов.

Удары по энергетической инфраструктуре региона и последовательные объявления форс-мажора с каждым днем все больше подрывают глобальную надежность поставок.

Индия, один из крупнейших в мире потребителей удобрений, в целях сохранения внутреннего рыночного равновесия пошла на стратегическое изменение в распределении природного газа, понизив приоритет сектора удобрений до второго уровня.

Ограничение поставок газа промышленности на уровне 70-75% привело к чистым потерям в размере около 800 тыс. тонн в ежемесячном производстве карбамида в Индии, которое составляет 2,6 млн тонн. Сбои в импорте аммиака, 80% потребностей в котором страна удовлетворяет за счет региона Персидского залива, привели к остановке местного производства.

Китай, являющийся центром мирового производства фосфатных удобрений, ввел ограничения на экспорт из-за того, что половину импорта серы он осуществляет с Ближнего Востока, а также из-за чрезвычайной волатильности цен на серу.

С уходом Китая с рынка и прекращением поставок из Саудовской Аравии такие сельскохозяйственные страны, как Бразилия, столкнулись с серьезным «кризисом запасов», оказавшись не в состоянии покрыть 30% своих потребностей в фосфатах.

Австралия, которая более чем на 60% удовлетворяет свои потребности в карбамиде за счет поставок с Ближнего Востока, ожидает, что существующие запасы иссякнут к середине апреля, при этом поиск альтернативных источников сталкивается с высокими логистическими издержками. Европейский рынок на фоне растущих затрат на удобрения ожидает принятия чрезвычайных бюрократических мер, таких как приостановка действия Механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM).

Государственная компания Катара QAFCO закрыла свой завод по производству карбамида мощностью 5,6 млн тонн в год из-за сбоев на энергетических месторождениях, а крупные производители, такие как Agritech Limited в Пакистане и Бангладеш, полностью остановили производство.

Fitch повысило прогноз цен на удобрения на текущий год

Между тем, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило свои ценовые ожидания на аммиак и карбамид на 2026 год примерно на 25%.

Агентство указало на неопределенность относительно того, как долго продлятся конфликт и сбои в судоходстве, предупредив, что более длительное закрытие Ормузского пролива может еще больше повысить прогнозные допущения по ценам на удобрения.

Fitch отметило, что азотные удобрения станут наиболее пострадавшей продукцией в случае закрытия Ормузского пролива.

