РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:00, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Мировые катастрофы 2025: хроника года

    Уходящий год стал одним из наиболее сложных за последнее время: в различных регионах мира фиксировались крупные чрезвычайные ситуации. Пожары, наводнения, землетрясения, ураганы и периоды экстремальной жары регулярно становились темой международной повестки, затрагивая как крупные города, так и отдаленные территории. Вместе с агентством Kazinform подводим итоги и вспоминаем основные трагические события 2025 года.

    Мировые катастрофы 2025: хроника года
    Коллаж: ТАСС, LACoFD / Х, SCMP, report.az

    Пожары в Калифорнии

    В январе 2025 года южная Калифорния оказалась в эпицентре одного из самых серьезных пожарных кризисов за последние годы. Лесные пожары вспыхнули 7 января в Лос-Анджелесе и соседних районах, быстро распространившись под влиянием сухого воздуха, многомесячной засухи и ураганных ветров «Санта-Ана», чьи порывы местами превышали 130 км/ч.

    К концу января огонь охватил более 23 тысяч гектаров округа Лос-Анджелес, став причиной гибели 31 человека, и вынудив порядка 180 тысяч человек эвакуироваться из опасных зон. Три недели пожаров уничтожили и повредили тысячи построек.

    Кроме того, густые клубы дыма на многие дни затянули небо над Лос-Анджелесом, снижая видимость до одного квартала и превращая качество воздуха в опасное для здоровья. Медицинские исследования показывают, что последствия пожаров, такие как ухудшение качества воздуха, стали причиной гибели еще около 400 человек.

    Экономический ущерб в южной Калифорнии оценивается в $61 млрд, что сделало их одними из самых дорогостоящих стихийных бедствий 2025 года в США и единственной подобной катастрофой, не связанной с ураганом.

    Экстремальная жара в Европе

    Летом 2025 года Европа пережила одну из самых мощных волн экстремальной жары в истории наблюдений, когда на значительной части континента температура поднималась выше 40°C и держалась неделями, особенно в западных и южных странах. От Барселоны и Мадрида до Лондона и Милана жара не только нарушила повседневную жизнь, но и стала причиной серьезных проблем со здоровьем и повышенной смертности.

    Согласно исследованиям ученых из нескольких европейских институтов, в период с 23 июня по 2 июля в 12 европейских городах из-за жары умерли около 2,3 тысяч человек, при этом примерно 1500 таких случаев напрямую связывают с изменениями климата, которые усилили экстремальные температуры и увеличили нагрузку на организм и системы здравоохранения.

    Землетрясения в Мьянме и Афганистане

    В 2025 году сразу два сильных землетрясения в Азии привели к масштабным человеческим потерям. В конце марта мощные подземные толчки магнитудой около 7,7 произошли в центральной части Мьянмы, в районе разлома Сагаинг недалеко от Мандалая, второго по величине города страны.

    Это неглубокое землетрясение сопровождалось серией афтершоков и вызвало масштабные разрушения и гибель людей как в Мьянме, так и в соседнем Таиланде, в результате чего погибло более 3600 человек и 5 тысяч получили ранения. По оценкам международных организаций, в регионе пострадало около 15 млн человек.

    Именно при землетрясении в Мьянме была впервые в истории зафиксирована видеозапись разрыва границы тектонических плит. Эта запись быстро разошлась по научным и медийным площадкам, став уникальным визуальным свидетельством процесса, который раньше фиксировался лишь сейсмическими приборами. Разрыв поверхности сместился примерно на 2,5 м за примерно 1,3 секунды с максимальной скоростью около 3,2 м/с.

    Позднее, в конце августа, подземные толчки меньшей магнитуды, но с тяжелыми последствиями были зафиксированы на востоке Афганистана – в горных районах провинции Кунар.

    Неглубокий эпицентр и слабая сейсмостойкость застройки привели к разрушению деревень, большому числу жертв и усугублению гуманитарной ситуации в труднодоступных районах. Стихия унесла жизни около 2200 человек.

    Ураган «Мелисса»

    В октябре 2025 года Атлантический регион пострадал от урагана «Мелисса», который быстро усилился до пятой, максимальной категории и обрушился на Ямайку, а также соседние Гаити, Доминиканскую республику и Кубу.

    Стихия сопровождалась ураганным ветром, штормовыми нагонами и проливными дождями, вызвав масштабные разрушения инфраструктуры, перебои с электроснабжением и наводнения.

    По официальным данным, погибли более сотни человек в нескольких странах Карибского бассейна. Экономический ущерб от урагана оценивается примерно в $10 млрд, что делает «Мелиссу» одной из самых дорогостоящих катастроф 2025 года в Атлантике.

    Наводнения и ливни в Азии

    В ноябре 2025 года страны Юго-Восточной Азии столкнулись с масштабной волной наводнений, вызванной сочетанием муссонных дождей и тропических циклонов. Ливни привели к разливам рек, оползням и разрушениям в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме и Шри-Ланке.

    Наиболее тяжелая ситуация сложилась во Вьетнаме, где проливные дожди в центральных провинциях привели к гибели 91 человека, еще около 11 числятся пропавшими без вести. Тысячи домов оказались под водой, были затоплены сотни тысяч гектаров сельхозугодий.

    В Таиланде стихия затронула девять провинций и более 2700 населенных пунктов. По официальным данным, погибли 176 человек, число пострадавших исчислялось миллионами.

    Масштаб бедствия усилила активность тропических циклонов, которые приносили в регион экстремальные объемы осадков и резко осложняли работу спасательных служб.

    В Индонезии в результате сочетания ливней и оползней наиболее тяжелые последствия пришлись на остров Суматра - с большим числом жертв и масштабной эвакуацией населения. Редкий тропический циклон «Сеньяр» спровоцировал масштабные наводнения и оползни.

    В Индонезии наиболее тяжелые последствия пришлись на остров Суматра. Тропический циклон «Сеньяр» спровоцировал масштабные наводнения и оползни.

    По оценкам властей и гуманитарных организаций, жертвами стихии стали около 969 человек, более 5 тысяч получили ранения, около миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома. Общее число пострадавших превысило 3,2 миллиона человек.

    Отдельным эпизодом стал тропический циклон «Дитва», который в конце ноября - начале декабря обрушился на Шри-Ланку. Хотя по метеорологической классификации он относился к слабым циклонам, основной ущерб был нанесен не ветром, а продолжительными проливными дождями.

    Осадки привели к масштабным наводнениям и оползням, затронувшим значительную часть острова. По официальным данным, погибли более 600 человек, экономический ущерб превысил $1,6 млрд.

    Пожар в Гонконге

    26 ноября в крупном 32-этажном жилом комплексе Wang Fuk Court в северном районе Тай По Гонконга вспыхнул пожар. Сначала загорелись возведенные вокруг здания строительные леса из бамбука и зеленая защитная строительная сетка – в комплексе проводились масштабные ремонтные работы. Часть жителей оказалась заблокирована внутри зданий. К моменту прибытия пожарных огонь охватил сразу несколько домов.

    Активная фаза пожара продолжалась несколько дней и получила пятую, высшую степень сложности. В итоге семь из восьми башен жилого комплекса были полностью уничтожены огнем.

    Пожар стал крупнейшим в истории Гонконга с 1948 года – по официальным данным, число погибших составило 146 человек, около 40 человек числятся пропавшими без вести, а более сотни тел классифицируются как неопознанные. Кроме того, 79 человек получили ранения, в том числе 12 пожарных.

    Власти заявляют, что причиной быстрого распространения пожара стал легковоспламеняющийся пенополистирол, использованный при ремонтных работах.

    И это далеко не все

    Помимо крупнейших катастроф, о которых писали мировые СМИ, 2025 год отметился и другими драматичными событиями.

    В Эфиопии произошло первое за последние 12 тысяч лет извержение вулкана Хайли-Губби: столб пепла поднялся на высоту до 14 километров, ухудшив качество воздуха и осложнив жизнь в прилегающих районах.

    В США, в штате Северная Дакота, в июне был зафиксирован первый с 2013 года торнадо максимальной категории EF5. Скорость ветра достигала 340 км/ч, погибли три человека, целые кварталы оказались разрушены.

    Эти события не стали самыми смертоносными в уходящем году, но наглядно показали, насколько разными по характеру и географии были катастрофы, с которыми столкнулся мир в 2025 году.

    Катастрофы как новая реальность

    Катастрофы 2025 года перестали восприниматься как отдельные трагедии и сложились в тяжелую и непрерывную хронику. По оценкам швейцарской страховой компании Swiss Re, глобальные экономические потери от стихийных бедствий в 2025 году достигли $220 млрд, что стало одним из самых высоких показателей за всю историю наблюдений.

    Теги:
    Пожар Землетрясение Наводнения В мире Землетрясение в Афганистане Природные пожары Жара
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают