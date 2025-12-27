Мировые катастрофы 2025: хроника года

Пожары в Калифорнии

В январе 2025 года южная Калифорния оказалась в эпицентре одного из самых серьезных пожарных кризисов за последние годы. Лесные пожары вспыхнули 7 января в Лос-Анджелесе и соседних районах, быстро распространившись под влиянием сухого воздуха, многомесячной засухи и ураганных ветров «Санта-Ана», чьи порывы местами превышали 130 км/ч.

К концу января огонь охватил более 23 тысяч гектаров округа Лос-Анджелес, став причиной гибели 31 человека, и вынудив порядка 180 тысяч человек эвакуироваться из опасных зон. Три недели пожаров уничтожили и повредили тысячи построек.

This is from my hood. Look at the sky. That is smoke, not clouds from a fire that has consumed over 2,900 acres and remains uncontained. It’s left so many homes and buildings without power and killed at least two people, with more left with significant injuries.



Please stay… pic.twitter.com/3p1408K4aU — Halle Berry (@halleberry) January 8, 2025

Кроме того, густые клубы дыма на многие дни затянули небо над Лос-Анджелесом, снижая видимость до одного квартала и превращая качество воздуха в опасное для здоровья. Медицинские исследования показывают, что последствия пожаров, такие как ухудшение качества воздуха, стали причиной гибели еще около 400 человек.

Экономический ущерб в южной Калифорнии оценивается в $61 млрд, что сделало их одними из самых дорогостоящих стихийных бедствий 2025 года в США и единственной подобной катастрофой, не связанной с ураганом.

Экстремальная жара в Европе

Летом 2025 года Европа пережила одну из самых мощных волн экстремальной жары в истории наблюдений, когда на значительной части континента температура поднималась выше 40°C и держалась неделями, особенно в западных и южных странах. От Барселоны и Мадрида до Лондона и Милана жара не только нарушила повседневную жизнь, но и стала причиной серьезных проблем со здоровьем и повышенной смертности.

This is insane 😐 Get ready for the most widespread and severe heatwave so far this summer by the end of June into July, Europe… pic.twitter.com/w0aehqkmRp — Weather Watcher (@WXWatcher07) June 23, 2025

Согласно исследованиям ученых из нескольких европейских институтов, в период с 23 июня по 2 июля в 12 европейских городах из-за жары умерли около 2,3 тысяч человек, при этом примерно 1500 таких случаев напрямую связывают с изменениями климата, которые усилили экстремальные температуры и увеличили нагрузку на организм и системы здравоохранения.

Землетрясения в Мьянме и Афганистане

В 2025 году сразу два сильных землетрясения в Азии привели к масштабным человеческим потерям. В конце марта мощные подземные толчки магнитудой около 7,7 произошли в центральной части Мьянмы, в районе разлома Сагаинг недалеко от Мандалая, второго по величине города страны.

Earthquake sum up 3pm (Mynamar/Thailand)

- 7.7 quake hit near Mandalay/Myanmar

- Hundreds of homes collapsed (various Myanmar cities)

- Strong shocks in Thailand + multiple building collapse in Bangkok

- USGS predicts thousands of people dead



(Bangkok clips from social media:) pic.twitter.com/kJodTn6BIg — Florian Witulski (@vaitor) March 28, 2025

Это неглубокое землетрясение сопровождалось серией афтершоков и вызвало масштабные разрушения и гибель людей как в Мьянме, так и в соседнем Таиланде, в результате чего погибло более 3600 человек и 5 тысяч получили ранения. По оценкам международных организаций, в регионе пострадало около 15 млн человек.

Именно при землетрясении в Мьянме была впервые в истории зафиксирована видеозапись разрыва границы тектонических плит. Эта запись быстро разошлась по научным и медийным площадкам, став уникальным визуальным свидетельством процесса, который раньше фиксировался лишь сейсмическими приборами. Разрыв поверхности сместился примерно на 2,5 м за примерно 1,3 секунды с максимальной скоростью около 3,2 м/с.

Scientists call the first-ever recorded footage of a tectonic plate boundary rupture a major discovery. Myanmar March 2025 7.7 earthquake shows fault slipping 2.5m in 1.3s at 3.2 m/s.



Perfect with the fence as reference point to see the slip! pic.twitter.com/a0InozmUYd — Devin Nunes' Cattle Dog 🇺🇦 🇪🇺🇺🇸🇨🇦 (@Kaos_Vs_Control) December 22, 2025

Позднее, в конце августа, подземные толчки меньшей магнитуды, но с тяжелыми последствиями были зафиксированы на востоке Афганистана – в горных районах провинции Кунар.

Неглубокий эпицентр и слабая сейсмостойкость застройки привели к разрушению деревень, большому числу жертв и усугублению гуманитарной ситуации в труднодоступных районах. Стихия унесла жизни около 2200 человек.

Ураган «Мелисса»

В октябре 2025 года Атлантический регион пострадал от урагана «Мелисса», который быстро усилился до пятой, максимальной категории и обрушился на Ямайку, а также соседние Гаити, Доминиканскую республику и Кубу.

Стихия сопровождалась ураганным ветром, штормовыми нагонами и проливными дождями, вызвав масштабные разрушения инфраструктуры, перебои с электроснабжением и наводнения.

По официальным данным, погибли более сотни человек в нескольких странах Карибского бассейна. Экономический ущерб от урагана оценивается примерно в $10 млрд, что делает «Мелиссу» одной из самых дорогостоящих катастроф 2025 года в Атлантике.

Наводнения и ливни в Азии

В ноябре 2025 года страны Юго-Восточной Азии столкнулись с масштабной волной наводнений, вызванной сочетанием муссонных дождей и тропических циклонов. Ливни привели к разливам рек, оползням и разрушениям в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме и Шри-Ланке.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась во Вьетнаме, где проливные дожди в центральных провинциях привели к гибели 91 человека, еще около 11 числятся пропавшими без вести. Тысячи домов оказались под водой, были затоплены сотни тысяч гектаров сельхозугодий.

В Таиланде стихия затронула девять провинций и более 2700 населенных пунктов. По официальным данным, погибли 176 человек, число пострадавших исчислялось миллионами.

Heavy rains have unleashed devastating floods and landslides across South Asia. Sri Lanka, Thailand, Indonesia and Malaysia have all been hit, with rising death tolls and mass evacuations. pic.twitter.com/M8OUjfbRWx — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 28, 2025

Масштаб бедствия усилила активность тропических циклонов, которые приносили в регион экстремальные объемы осадков и резко осложняли работу спасательных служб.

В Индонезии в результате сочетания ливней и оползней наиболее тяжелые последствия пришлись на остров Суматра - с большим числом жертв и масштабной эвакуацией населения. Редкий тропический циклон «Сеньяр» спровоцировал масштабные наводнения и оползни.

🇮🇩 More flooding again in Sumatra, Indonesia.



This is from Sibolga, in Sibolga City, North Sumatra.



The death toll is now 921, with 329 still missing after the catastrophic floods and landslides that hit the island. pic.twitter.com/D2lryYXc5W — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 7, 2025

По оценкам властей и гуманитарных организаций, жертвами стихии стали около 969 человек, более 5 тысяч получили ранения, около миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома. Общее число пострадавших превысило 3,2 миллиона человек.

Отдельным эпизодом стал тропический циклон «Дитва», который в конце ноября - начале декабря обрушился на Шри-Ланку. Хотя по метеорологической классификации он относился к слабым циклонам, основной ущерб был нанесен не ветром, а продолжительными проливными дождями.

“We are inspired by how communities across Sri Lanka have come together during this difficult time,” said Gevorg Sargsyan, World Bank Group Country Manager for Sri Lanka & Maldives.



“Our hearts go out to every Sri Lankan affected by Cyclone Ditwah. The World Bank remains… pic.twitter.com/UKrLifqcoz — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) December 21, 2025

Осадки привели к масштабным наводнениям и оползням, затронувшим значительную часть острова. По официальным данным, погибли более 600 человек, экономический ущерб превысил $1,6 млрд.

Пожар в Гонконге

26 ноября в крупном 32-этажном жилом комплексе Wang Fuk Court в северном районе Тай По Гонконга вспыхнул пожар. Сначала загорелись возведенные вокруг здания строительные леса из бамбука и зеленая защитная строительная сетка – в комплексе проводились масштабные ремонтные работы. Часть жителей оказалась заблокирована внутри зданий. К моменту прибытия пожарных огонь охватил сразу несколько домов.

🚨HONGKONG 🇭🇰: Hong Kong’s deadliest fire in 17 years has killed at least 36 people, including a firefighter, with 279 others reported missing after a massive blaze swept through multiple high-rise apartment buildings in Tai Po on Wednesday night. #china #fire #HongKong pic.twitter.com/IDe32IPEOX — Washington Report (@Washington_Rep) November 26, 2025

Активная фаза пожара продолжалась несколько дней и получила пятую, высшую степень сложности. В итоге семь из восьми башен жилого комплекса были полностью уничтожены огнем.

Пожар стал крупнейшим в истории Гонконга с 1948 года – по официальным данным, число погибших составило 146 человек, около 40 человек числятся пропавшими без вести, а более сотни тел классифицируются как неопознанные. Кроме того, 79 человек получили ранения, в том числе 12 пожарных.

Власти заявляют, что причиной быстрого распространения пожара стал легковоспламеняющийся пенополистирол, использованный при ремонтных работах.

At least 36 people, including a firefighter, have been killed and at least 29 others injured and 279 still missing in a massive fire in Hong Kong's Tai Po neighbourhood.



Go to https://t.co/BZs48orPi5 to follow our free, live coverage. #hongkong #taipofire #taipo pic.twitter.com/BMaaGKeZ9P — South China Morning Post (@SCMPNews) November 26, 2025

И это далеко не все

Помимо крупнейших катастроф, о которых писали мировые СМИ, 2025 год отметился и другими драматичными событиями.

В Эфиопии произошло первое за последние 12 тысяч лет извержение вулкана Хайли-Губби: столб пепла поднялся на высоту до 14 километров, ухудшив качество воздуха и осложнив жизнь в прилегающих районах.

The eruption of Hayli Gubbi volcano in Ethiopia last month, which had been dormant for 12000 years, was a clear evidence that Africa indeed is splitting in two from the East African Rift. Gordon Michael Scallion's vision of the world map is coming true and we may have to get… pic.twitter.com/EdeuG2cRFO — SynCronus (@syncronus) December 7, 2025

В США, в штате Северная Дакота, в июне был зафиксирован первый с 2013 года торнадо максимальной категории EF5. Скорость ветра достигала 340 км/ч, погибли три человека, целые кварталы оказались разрушены.

Эти события не стали самыми смертоносными в уходящем году, но наглядно показали, насколько разными по характеру и географии были катастрофы, с которыми столкнулся мир в 2025 году.

Катастрофы как новая реальность

Катастрофы 2025 года перестали восприниматься как отдельные трагедии и сложились в тяжелую и непрерывную хронику. По оценкам швейцарской страховой компании Swiss Re, глобальные экономические потери от стихийных бедствий в 2025 году достигли $220 млрд, что стало одним из самых высоких показателей за всю историю наблюдений.