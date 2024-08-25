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    14:15, 25 Август 2024 | GMT +6

    Мировые авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив

    Самолет, упавший в Подмосковье, успел подать сигнал бедствия
    Фото: freepik.com

    После эскалации ситуации на севере Израиля авиакомпании Air France, Etihad Airways из Объединённых Арабских Эмиратов и Aegean Airlines из Греции объявили об отмене рейсов в Тель-Авив и из него, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Ранее 16 других авиакомпаний также отменили рейсы в Израиль. Некоторые авиакомпании объявили об отмене рейсов до понедельника, другие — до дальнейшего уведомления.

    Ранее сообщалось, что немецкая авиакомпания Lufthansa продлевает приостановку полетов в Тель-Авив и Тегеран до 2 сентября включительно, а полеты в Бейрут останутся приостановленными до 30 сентября.

    Напомним, конфликт обострился в последние сутки. Так сегодня сообщалось, что Израиль наносит удары по территории Ливана.

    Позже по данным израильских СМИ, Хезболла выпустила по северным районам Израиля 320 ракет.

    Теги:
    Хезболла Мировые новости Задержка и отмена авиарейсов Ситуация на Ближнем Востоке Израиль Ливан
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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