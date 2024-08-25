Мировые авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив

После эскалации ситуации на севере Израиля авиакомпании Air France, Etihad Airways из Объединённых Арабских Эмиратов и Aegean Airlines из Греции объявили об отмене рейсов в Тель-Авив и из него, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

Ранее 16 других авиакомпаний также отменили рейсы в Израиль. Некоторые авиакомпании объявили об отмене рейсов до понедельника, другие — до дальнейшего уведомления.

Ранее сообщалось, что немецкая авиакомпания Lufthansa продлевает приостановку полетов в Тель-Авив и Тегеран до 2 сентября включительно, а полеты в Бейрут останутся приостановленными до 30 сентября.

Напомним, конфликт обострился в последние сутки. Так сегодня сообщалось, что Израиль наносит удары по территории Ливана.

Позже по данным израильских СМИ, Хезболла выпустила по северным районам Израиля 320 ракет.