Что произошло на Ближнем Востоке 23 августа. Сводка новостей

В материале корреспондента агентства Kazinform - события, произошедшие в пятницу 23 августа на Ближнем Востоке вокруг войны в секторе Газа и региональной напряженностью между Ираном и Израилем.

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис, выступая на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго, заявила, что сейчас самое время заключить соглашение об освобождении заложников и прекращении огня. Она также пообещала всегда отстаивать право Израиля на самооборону.

Как сообщает Reuters, авиакомпании Singapore Airlines, British Airways и Lufthansa в последние месяцы увеличили количество полетов над Афганистаном, поскольку все чаще считают, что воздушное пространство между Ираном и Израилем более рискованно, чем воздушное пространство Афганистана.

Вместе с тем немецкая авиакомпания Lufthansa сообщает, что продлевает приостановку полетов в Тель-Авив и Тегеран до 2 сентября включительно, а полеты в Бейрут останутся приостановленными до 30 сентября.

За прошедшие сутки израильские ВВС нанесли удары по более чем 30 целям в секторе Газа, в ходе которых войска вели бои и уничтожили десятки боевиков, об этом сообщается в утреннем отчете Армии обороны Израиля.

По данным Армии обороны Израиля, сегодня из Ливана по северному Израилю было выпущено около 100 ракет.

Последний обстрел из примерно 40 ракет был направлен на район Кирьят-Шмона.

Фото: Дэвид Коэн/Flash90

Новый министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал к диалогу с Европейским союзом для решения двусторонних вопросов после телефонного разговора с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем.

- Исламская Республика Иран приветствует развитие отношений с Европейским союзом в атмосфере взаимного уважения, — говорится в заявлении Арагчи.

Со своей стороны Боррель утверждает, что такой «критический диалог» «необходим для разрядки региональной напряженности».

مسيّرة إسرائيلية تغير على منزل وسيارة كانت مركونة بجانبه في بلدة عيتا الجبل (قضاء بنت جبيل) في #جنوب_لبنان pic.twitter.com/W92lXAIktU — جريدة الأخبار - Al-Akhbar (@AlakhbarNews) August 23, 2024

Агентства ООН заявляют, что около 90% населения сектора Газа были перемещены из-за войны Израиля и ХАМАС.

Новый министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонных разговорах заявил своим французским и британским коллегам, что его страна имеет право отомстить Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в прошлом месяце, сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Ливанские СМИ сообщают об ударах израильских беспилотников по жилому дому и стоявшему рядом автомобилю в городе Айта-эль-Джабаль на юге Ливана. По имеющимся данным, в результате удара пострадали по меньшей мере два человека.

Также сообщается об ударе израильского беспилотника по автомобилю в южном городе Маараке в округе Тир.

Spoke to the new IR FM @aragchi about prospects for renewed engagement on all files of mutual interest, incl. the need for deescalation & restraint, halting military cooperation w/ RU against UA, & nuclear nonproliferation. Critical dialogue essential to defuse regional tensions. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 22, 2024

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла авиаудар по командному пункту ХАМАС, расположенному в здании бывшей школы Али бин Аби Талиба в районе Зейтун города Газа.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что 10-месячный ребенок в секторе Газа был парализован вирусом полиомиелита второго типа. Это первый подобный случай на этой территории за 25 лет. Агентства ООН призывают к срочной вакцинации каждого ребенка.

- Полиомиелит не делает различий между палестинскими и израильскими детьми, — заявил глава Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) в своем посте на X. - Отсрочка гуманитарной паузы увеличит риск распространения вируса среди детей, — добавляет Филипп Лаццарини.

Белый дом отрицает растущие сообщения о том, что переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, в которых США выступили посредником, находятся на грани срыва. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил на брифинге для журналистов, что вчера в Каире на переговорах был достигнут прогресс, хотя эти переговоры в основном проходили между Израилем и Египтом.

Из сектора Газа были выпущены две ракеты по городу Сдерот на юге Израиля. Одна из ракет была перехвачена средствами ПВО, вторая упала на открытую местность.

После этого армия Израиля призвала палестинцев в районе Ататра эвакуироваться и направиться в «убежища к западу от города Газа».

Израильская авиация нанесла по нескольким объектам в центральной Сирии, в результате чего пострадали семь мирных жителей, сообщает сирийское информагентство SANA.

Сообщается также, что сирийские ПВО сбили часть ракет.

Фото: SOHR

Согласно Сирийскому центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), израильские авиаудары были нанесены по провинциям Хамса и Хома. В результате 3 человека погибли и 10 получили ранения.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал коллегию судей вынести решение о том, имеет ли суд юрисдикцию выдавать ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта и лидера ХАМАС Яхьи Синвара.