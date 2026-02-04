Минюст США удалил тысячи документов по делу Эпштейна: раскрыты причины

Речь идет о материалах, опубликованных ранее в рамках обязательного раскрытия информации по решению Конгресса.

Адвокаты жертв заявили, что файлы были размещены без надлежащего редактирования, в результате чего почти у сотни пострадавших оказались раскрыты личные сведения. В опубликованных документах содержались адреса электронной почты, а также откровенные фотографии, по которым можно было идентифицировать предполагаемых жертв.

Пострадавшие выступили с коллективным заявлением, назвав публикацию «возмутительной» и подчеркнув, что разглашение их имен и персональных данных подвергает их повторной психологической травме и недопустимо с точки зрения защиты прав жертв.

В Министерстве юстиции США подтвердили, что все выявленные материалы были удалены, объяснив произошедшее «техническим или человеческим фактором». В ведомстве также сообщили, что продолжают рассматривать новые запросы и проверяют, существуют ли другие документы, требующие дополнительного редактирования.

Согласно условиям публикации материалов по делу Эпштейна, федеральные власти обязаны были заранее удалить из них все сведения, позволяющие установить личности жертв. Однако, по мнению их представителей, это требование выполнено не было.

С момента вступления в силу закона, обязавшего Министерство юстиции США опубликовать все материалы по делу Эпштейна, в открытый доступ были выложены миллионы документов, включая около 180 тысяч изображений и порядка двух тысяч видеозаписей.

Напомним, в 2019 году финансист Джеффри Эпштейн был арестован по федеральным обвинениям в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации. До суда он покончил с собой в тюремной камере. Министерство юстиции США опубликовало более 3 миллионов дополнительных страниц документов по делу Эпштейна и Максвелл. По словам заместителя генерального прокурора США Тодда Бланша, видео и изображения включают не только материалы, снятые Эпштейном или его окружением, но и значительный массив коммерческой порнографии, изъятой с его устройств.

Эпштейн поддерживал отношения со многими известными людьми и их присутствие на фотографиях из архива финансиста не доказывает их причастность к преступлениям. Эти лица отрицают участие в противоправных действиях, упомянутых в материалах расследования.