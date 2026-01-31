Минюст США опубликовал 3,5 млн страниц документов по делу Эпштейна и Максвелл

Публикация проведена в соответствии с Законом о прозрачности файлов Джеффри Эпштейна, подписанным президентом Дональдом Трампом 19 ноября 2025 года.

— Сегодня мы публикуем более 3 миллионов страниц документов, включая более 2000 видеозаписей и 180 000 изображений. В общей сложности это означает, что министерство предоставило около 3,5 миллиона страниц в рамках выполнения Закона, — заявил Бланш.

Он уточнил, что видео и изображения включают не только материалы, снятые Эпштейном или его окружением, но и значительный массив коммерческой порнографии, изъятой с устройств Эпштейна. При этом часть материалов действительно была создана самим Эпштейном или людьми из его окружения.

По его словам, над публикацией документов в течение 75 дней работали более 500 юристов и специалистов из различных подразделений Минюста, ФБР и прокуратур трех округов Нью-Йорка и Флориды. Сотрудники работали по выходным, в рождественские праздники и Новый год.

Изначально было собрано более 6 миллионов страниц потенциально относящихся к делу материалов, включая электронную переписку, протоколы допросов, изображения и видео. После многоуровневой проверки к публикации допущено более 3 миллионов страниц.

Он уточнил, что не были обнародованы документы, содержащие персональные данные и медицинские сведения жертв, изображения сексуального насилия над детьми, материалы, способные нанести ущерб действующим расследованиям, изображения смерти, физического насилия или телесных повреждений, а также информацию, защищённую юридическими привилегиями.

Бланш подчеркнул, что ни один документ не был скрыт по соображениям национальной безопасности или внешней политики, хотя закон это допускает.

Для защиты жертв на всех фото и видео заретушированы изображения женщин, за исключением Гислейн Максвелл. Изображения мужчин не редактировались, кроме случаев, когда это было необходимо для сокрытия женщин.

Для оперативного исправления возможных ошибок в редакциях Минюст создал специальный электронный адрес, по которому жертвы могут напрямую обращаться с замечаниями и вопросами.

Напомним, дело Эпштейна — влиятельного бизнесмена, который был осужден за педофилию и умер в тюрьме — стало одним из главных политических скандалов второго срока президента Дональда Трампа.

Эпштейн поддерживал дружеские связи со множеством влиятельных людей и политиков, в том числе с самим Трампом, а также с бывшим президентом США Биллом Клинтоном и многими другими.

Ранее сообщалось о том, что Минюст США изучает более миллиона новых материалов по делу Эпштейна.