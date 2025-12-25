Минюст США изучает более миллиона новых материалов по делу Эпштейна

Как сообщает ВВС, Министерство юстиции США получило данные об этих материалах от ФБР и федеральной прокуратуры.

— Наши юристы работают круглосуточно. Они их просматривают и делают все юридически необходимые правки, чтобы защитить жертв. Мы обнародуем документы сразу же, когда это станет возможным, — сказано в заявлении Минюста США.

Министерство объясняет, что до публикации новой партии документов может пройти «еще несколько недель».

Американский Конгресс принял закон, согласно которому все материалы по делу Эпштейна должны быть обнародованы к 19 декабря. Поэтому ведомство подвергалось критике за то, что этот крайний срок не был соблюден.

Однако правительство США обещает «и дальше полностью выполнять федеральные законы и указания президента Трампа об обнародовании материалов».

Закон, согласно которому обнародуются документы, требует от властей опубликовать все материалы по делу, но при этом защитить тайну личности тех, кто пострадал от действий Эпштейна. Минюст также не должен публиковать те или иные детали, если это может помешать расследованию уголовных дел.

Дело Эпштейна — влиятельного бизнесмена, который был осужден за педофилию и умер в тюрьме — стало одним из главных политических скандалов второго срока президента Дональда Трампа.

Эпштейн поддерживал дружеские связи со множеством влиятельных людей и политиков, в том числе с самим Трампом, а также с бывшим президентом США Биллом Клинтоном и многими другими. Из-за знакомства с Эпштейном и связанных с его делом обвинений королевского титула лишился теперь уже бывший принц Эндрю.

В декабре Минюст США обнародовал первую часть архива документов Эпштейна, где оказались в том числе фотографии ряда известных людей, включая Клинтона, Маунтбеттена-Виндзора, а также музыкантов Мика Джаггера и Майкла Джексона.

Упоминание тех или иных имен — так же как появление людей на совместных фотографиях — не является доказательством противоправных действий. Многие из тех, чьи имена фигурировали в предыдущих публикациях об Эпштейне, отрицали причастность к каким-либо преступлениям.

Ранее сообщалось, что Минюст США начал публиковать тысячи страниц из дела Джеффри Эпштейна.