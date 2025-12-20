Минюст США начал публиковать тысячи страниц из дела Джеффри Эпштейна

Опубликовать материалы министерство было обязано по принятому месяц назад закону.

Сразу после размещения на сайте Министерства юстиции первой порции документов сайт пережил такой наплыв посетителей, что их пришлось ставить в электронную очередь.

Заместитель генерального прокурора (министра юстиции) США Тодд Бланш сказал в эфире телеканала Fox News, что Министерство юстиции планирует сразу опубликовать несколько сотен тысяч страниц, а затем, в течение пары недель — ещё несколько сотен тысяч.

Как сообщает агентство Reuters, в первой опубликованной партии — более 300 тысяч страниц.

Закон о прозрачности материалов дела Эпштейна (Epstein Files Transparency Act) был почти единогласно принят Конгрессом США 19 ноября, и парламент дал Министерству юстиции 30 дней на то, чтобы опубликовать эти материалы.

Президент Дональд Трамп подписал закон в тот же день. Ранее администрация Трампа сопротивлялась требованиям опубликовать материалы дела Эпштейна, но за это выступала и большая часть политиков из Республиканской партии, и президент в итоге уступил, заявив, что ему нечего скрывать.

Трамп не отрицает, что приятельствовал с Эпштейном в 1990-х и начале 2000-х, но утверждает, что он рассорился с ним задолго до того, как Эпштейна обвинили в уголовных преступлениях.

Политики из Демократической партии заявляют, что администрация Трампа нарушает закон, публикуя в последний день лишь часть материалов.

— У администрации Трампа было 30 дней на то, чтобы опубликовать ВСЕ, а не некоторые файлы Эпштейна. Не сделав этого, она нарушает закон, — заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

По словам Шумера, сенаторы от Демократической партии вместе с адвокатами жертв преступлений Эпштейна и независимыми консультантами будут разбираться, какие документы опубликованы, а какие Министерство юстиции решило, по выражению Шумера, скрыть.

На фото — Клинтон, Майкл Джексон, Эндрю, Мик Джаггер

Среди опубликованных минюстом материалов есть тысячи фотографий, в том числе фото со знаменитостями, которые уже фигурировали на фотографиях, опубликованных ранее конгрессменами-демократами.

Как сообщает мировая пресса, прямых признаков соучастия знаменитостей в чем-либо противозаконном на фотографиях не видно.

На этих фото есть, например, бывший президент США Билл Клинтон. На одном из фото он лежит в большой ванне. На другой Клинтон стоит с Миком Джаггером, на третьей — с Майклом Джексоном.

На одном из фото Эндрю Маунтбеттен-Виндзор — брат короля Великобритании, лишённый титула принца в том числе за скандальную дружбу с Эпштейном.

Конгрессмен-демократ Роберт Гарсия сообщил прессе, что он с коллегами получил 20 тысяч документов и 95 тысяч фотографий. По словам Гарсии, они просматривают весь этот массив и намерены публиковать его постепенно, отсеивая фото и личные данные жертв преступлений Эпштейна.

Юристы напоминают, что Джеффри Эпштейн поддерживал отношения со многими известными людьми, и сам факт их присутствия на фотографиях в его архиве не является доказательством каких-либо правонарушений со стороны этих лиц. Сами эти люди — многие из них — отрицают, что участвовали в чем-либо противозаконном.