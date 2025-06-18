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    21:12, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Минтуризма Израиля начало сбор заявок от желающих уехать туристов

    Министерство туризма Израиля в онлайн-режиме начало сбор заявок от иностранных туристов, желающих как можно скорее покинуть пределы еврейского государства, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Израиль Түркия делегациясымен Бакуде кездесетіні туралы мәлімдеме жасады
    Фото: Анадолы

    — В свете текущей ситуации в сфере безопасности министерство туризма получило запрос на сбор контактных данных от туристов, желающих покинуть страну по воздуху, и координацию их отъезда из Израиля как можно скорее с релевантными органами власти. С этой целью была создана онлайн-форма, которую могут заполнить туристы, — сообщили в министерстве, отметив, что конкретной информации о том, когда могут начаться эвакуационные рейсы из страны, на данный момент нет.

    Ранее мы писали о ситуации в воюющих столицах: Тель-Авиве и Тегеране.

    Сообщалось также, что самолеты Air Astana и FlyArystan будут облетать воздушное пространство Ирана и Ирака.

    Напомним, еще одна казахстанская авиакомпания заявила об изменении маршрутов на Ближний Восток.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Туризм ТАСС Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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