Еще одна казахстанская авиакомпания заявила об изменении маршрутов на Ближний Восток

В ответ на текущую ситуацию с ограничениями воздушного пространства авиакомпания SCAT Airlines сообщает об изменении маршрутов регулярных рейсов в Шарм Эль Шейх, Джидду, Медину и Доху.

Введены временные обходные маршруты в обход закрытых зон.

Средняя продолжительность полёта на затронутых маршрутах увеличится в среднем на 1,5 часа.

Из-за текущих воздушных ограничений маршрутные изменения будут действовать до завершения ситуации.

— SCAT Airlines приносит извинения за возможные неудобства. Безопасность пассажиров остаётся нашим главным приоритетом, — сообщили корреспонденту в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что самолеты Air Astana и FlyArystan будут облетать воздушное пространство Ирана и Ирака.