18:11, 13 Июнь 2025 | GMT +5
Еще одна казахстанская авиакомпания заявила об изменении маршрутов на Ближний Восток
SCAT Airlines изменяет маршруты полётов в связи с временными ограничениями воздушного пространства, передает корреспондент агентства Kazinform.
В ответ на текущую ситуацию с ограничениями воздушного пространства авиакомпания SCAT Airlines сообщает об изменении маршрутов регулярных рейсов в Шарм Эль Шейх, Джидду, Медину и Доху.
- Введены временные обходные маршруты в обход закрытых зон.
- Средняя продолжительность полёта на затронутых маршрутах увеличится в среднем на 1,5 часа.
- Из-за текущих воздушных ограничений маршрутные изменения будут действовать до завершения ситуации.
— SCAT Airlines приносит извинения за возможные неудобства. Безопасность пассажиров остаётся нашим главным приоритетом, — сообщили корреспонденту в авиакомпании.
Ранее сообщалось, что самолеты Air Astana и FlyArystan будут облетать воздушное пространство Ирана и Ирака.