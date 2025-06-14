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    18:11, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Еще одна казахстанская авиакомпания заявила об изменении маршрутов на Ближний Восток

    SCAT Airlines изменяет маршруты полётов в связи с временными ограничениями воздушного пространства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Самолет Scat Скат ұшақ
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В ответ на текущую ситуацию с ограничениями воздушного пространства авиакомпания SCAT Airlines сообщает об изменении маршрутов регулярных рейсов в Шарм Эль Шейх, Джидду, Медину и Доху.

    • Введены временные обходные маршруты в обход закрытых зон.
    • Средняя продолжительность полёта на затронутых маршрутах увеличится в среднем на 1,5 часа.
    • Из-за текущих воздушных ограничений маршрутные изменения будут действовать до завершения ситуации.

    — SCAT Airlines приносит извинения за возможные неудобства. Безопасность пассажиров остаётся нашим главным приоритетом, — сообщили корреспонденту в авиакомпании.

    Ранее сообщалось, что самолеты Air Astana и FlyArystan будут облетать воздушное пространство Ирана и Ирака. 

    Теги:
    Самолет Авиация Ближний Восток Иран Безопасность Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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