Минсельхоз Казахстана опроверг информацию о вынужденном убое скота

Как сообщили в пресс-службе ведомства, происходящее на кадрах не имеет отношения к Казахстану.

— На территории страны любые мероприятия по изъятию либо вынужденному уничтожению сельскохозяйственных животных проводятся исключительно в строгом соответствии с действующим законодательством — на основании решения главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора соответствующей территории и при обязательном введении ограничительных мер местными исполнительными органами. Аналогичные мероприятия проводятся при возникновении исключительно республиканским противоэпизоотическим отрядом, — пояснили в министерстве.

В Минсельхозе также отметили, что на сегодняшний день в Казахстане не действуют ограничения или предписания об изъятии и уничтожении сельскохозяйственных животных.

Ведомство призвало граждан доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сведения, способные вызвать необоснованную обеспокоенность населения.

Ранее в ВКО выявили факты исчезновения скота у получателей господдержки. Часть фермеров будет обязана вернуть государственные субсидии из-за нарушений условий их получения.