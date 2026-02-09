РУ
    13:50, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Минсельхоз Казахстана опроверг информацию о вынужденном убое скота

    В Министерстве сельского хозяйства Казахстана прокомментировали распространяемое в сети видео с уничтожением крупного рогатого скота, передает агентство Kazinform.

    Мал базары/сиырлар
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, происходящее на кадрах не имеет отношения к Казахстану.

    — На территории страны любые мероприятия по изъятию либо вынужденному уничтожению сельскохозяйственных животных проводятся исключительно в строгом соответствии с действующим законодательством — на основании решения главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора соответствующей территории и при обязательном введении ограничительных мер местными исполнительными органами. Аналогичные мероприятия проводятся при возникновении исключительно республиканским противоэпизоотическим отрядом, — пояснили в министерстве.

    В Минсельхозе также отметили, что на сегодняшний день в Казахстане не действуют ограничения или предписания об изъятии и уничтожении сельскохозяйственных животных.

    Ведомство призвало граждан доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сведения, способные вызвать необоснованную обеспокоенность населения.

    Ранее в ВКО выявили факты исчезновения скота у получателей господдержки. Часть фермеров будет обязана вернуть государственные субсидии из-за нарушений условий их получения. 

    Адия Абубакир
