Минобороны Израиля опровергло заявления о создании форпостов в секторе Газа

Министерство обороны Израиля опровергло заявления главы ведомства Исраэля Каца о возможном создании форпостов в секторе Газа «на месте эвакуированных поселений».

В офисе министра уточнили, что его слова следует рассматривать исключительно в контексте соображений безопасности и они не касаются восстановления или строительства израильских поселений.

Ранее высказывания Каца, сделанные на публичном мероприятии во вторник, вызвали широкий резонанс и критику, в том числе за рубежом.

Выступая накануне в израильском поселении Бейт-Эль на Западном берегу, Кац заявил, что Израиль создаст группы первопроходцев в северной части Газы «вместо эвакуированных поселений».

— Мы сделаем это правильно и в подходящее время, — добавил он.

Видео распространилось в социальных сетях и вызвало широкую критику.

Комментируя ситуацию иностранным журналистам, министр пояснил, что речь шла лишь о возможном временном размещении подразделений бригады «Нахаль» в случае необходимости, а не о долгосрочном военном или гражданском присутствии.

В ведомстве Каца подчеркнули, что Израиль не намерен создавать поселения в секторе Газа, а любые упоминания о подразделениях «Нахаль» касаются исключительно вопросов оперативной безопасности.

Бригада «Нахаль», входящая в состав Армии обороны Израиля, исторически сочетала военную службу с сельскохозяйственной деятельностью, а в 1960–1970-х годах ее форпосты в долине реки Иордан со временем трансформировались в гражданские поселения.

На фоне разъяснений израильской стороны действующий план мирного урегулирования при посредничестве США предусматривает полный вывод израильских войск из сектора Газа. В Вашингтоне ранее подвергли критике первоначальные заявления Каца, указав на их несоответствие достигнутым договоренностям. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также публично исключал возможность оккупации анклава.

В то же время израильские власти продолжают расширение еврейских поселений на Западном берегу р.Иордан: на прошлой неделе кабинет министров одобрил создание еще 19 населенных пунктов.