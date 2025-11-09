РУ
    Минкультуры продолжит поддерживать фильмы о подвигах национальных героев

    Министр культуры и информации Аида Балаева заявила, что ведомство продолжает поддерживать историко-патриотические проекты, раскрывающие подвиги и судьбы настоящих героев Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Центр поддержи национального кино

    — Так, 23 октября в широкий прокат вышел фильм «Капитан Байтасов», основанный на реальных событиях и посвященный подвигу народного героя Казахстана, капитана полиции Газиза Байтасова. Эта картина о мужестве, долге и человеческом достоинстве напоминает нам, что истинный патриотизм проявляется в готовности служить Родине до конца, — отметила министр. 

    Она также рассказала о проекте «Алия».

    — В 2024 году по итогам конкурсного отбора, организованного Государственным центром поддержки национального кино, одним из победителей стал фильм совместного производства «Алия» кинокомпании ТОО «Microcosm Pictures». Однако позже кинокомпания уведомила о своем решении отказаться от производства фильма по финансовым причинам. Но мы верим, что производители к этой идее еще вернутся, и на экраны все-таки выйдет фильм, посвященный нашей национальной героине Алие Молдагуловой, — добавила Аида Балаева.

    Ранее министр рассказала о новациях и мерах по развитию отечественного кино. Также стало известно о том, что казахстанские фильмы собрали в кинотеатрах более 22 млрд тенге.

