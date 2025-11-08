Мы никому не диктуем, что и как снимать - Аида Балаева о развитии казахстанского кино

— Мы обновляем систему кинопроизводства, делаем ее максимально прозрачной и современной. Создаётся цифровая платформа е-Кино, которая аккумулирует данные о сборах, посещаемости и производстве фильмов. К ней уже подключено около половины кинотеатров страны, и эта работа продолжается. Создаётся система, которая позволит каждому видеть реальную обстановку на кинорынке, — отметила министр.

По ее словам, новации уже дают свои результаты. За последние два года проведено три питчинга. Из 57 проектов, которым оказана господдержка, 40 принадлежат молодым режиссерам. Все больше фильмов снимается на казахском языке — сегодня их доля составила уже 75% от общего объема всей кинопродукции.

Она также отметила, что внесенные в закон «О кинематографии» поправки позволяют нам выделять до 30% государственного финансирования напрямую киностудии «Казахфильм», что создает новые возможности для устойчивого развития флагмана национальной киноиндустрии.

— Сегодня киностудия активно развивается. Студия предлагает партнерам коллаборации, делится техническими ресурсами, оцифровывает и реставрирует национальное кинематографическое наследие, формируя цифровой архив. Мы запустили работу по развитию «Казаханимации» — впервые создана концепция роста отечественной анимации как части креативной индустрии. Мы никому не диктуем, что и как снимать. Наша задача — создавать условия для свободного творчества и честного диалога между авторами и зрителями. Все технические и организационные вопросы решаются открыто и прозрачно, строго в рамках закона, — добавила министр.

Аида Балаева также выразила свое мнение о том, допустимо ли использование нецензурной лексики в отечественных онлайн-сериалах и видеопроектах.