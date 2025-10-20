Фильм о подвиге Газиза Байтасова покажут в кинотеатрах Казахстана

Картина основана на реальных событиях, произошедших в 2011 году в Таразе. В результате преступлений, совершенных приверженцем джихадистского движения, погибли семеро человек, в том числе пятеро сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц, ранены трое сотрудников ОВД. Командир первого взвода отдельного батальона дорожной полиции Газиз Байтасов ценой собственной жизни преградил путь преступнику. Посмертно ему было присвоено звание Халық Қаһарманы.

Газиз Абдибекович Байтасов родился в селе Туймекент Жамбылской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1992 году, проработав почти 20 лет. 12 ноября 2011 года Байтасов защитил граждан от террориста, закрыв своим телом гранату. У героя-полицейского остались супруга и двое сыновей. Фильм был снят киностудией «Казахфильм» по заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан при поддержке Государственного центра поддержки национального кино.

Проект поднимает патриотическую тематику казахстанского кинематографа на новый уровень и призван глубоко раскрыть для зрителей понятия героизма и гражданского долга сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, в 2022 году в Таразе презентовали песню в честь Халық Қаһарманы Газиза Байтасова.