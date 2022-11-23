В Таразе презентовали песню в честь Халық Қаһарманы Газиза Байтасова

23 Ноября 2022, 22:53

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Песню в честь капитана полиции Халық Қаһарманы Газиза Байтасова презентовали в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, на творческом вечере в Доме дружбы впервые прозвучала песня, посвященная Халық Қаһарманы Газизу Байтасову. Автор текста - Куат Орманкулов, музыку написал Нариман Мырзакулов. Исполнили песню о героическом капитане дорожной полиции солисты военного оркестра Ханторе Нуржанулы и Дидар Базарбаев.

Идея создания песни принадлежит руководителю КГУ «Қоғамдық келісім» управления внутренней политики акимата области Мубарак Жинакбаевой.

В ходе вечера был показан видеоролик о жизни капитана полиции «Ерлікке тағзым».

Супруга героя Гульжамал Тажиева поблагодарила всех за внимание и дань памяти героически погибшего офицера.

Собравшиеся почтили минутой молчания память командира первого взвода отдельного батальона дорожной полиции Газиза Байтасова, старшего сержанта полиции Полата Аянкулова и старшего сержанта полиции Жаксыбека Байсеитова, погибших при исполнении служебного долга, а также подполковника национальной безопасности Дастана Адильбая, погибшего в ходе январский событий.

Напомним, 12 ноября 2011 года в Таразе в результате преступлений, совершенных приверженцем джихадистского движения, погибли семеро человек, в том числе пятеро сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц, ранены трое сотрудников ОВД. Командир первого взвода отдельного батальона дорожной полиции Газиз Байтасов ценой собственной жизни преградил путь преступнику. Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за выдающиеся заслуги перед Отечеством, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Байтасову Газизу Абдибековичу – командиру первого взвода отдельного батальона дорожной полиции ДВД Жамбылской области присвоено звание «Халық қаһарманы» (посмертно).

Ежегодно в Жамбылской области проходят мероприятия, посвященные трагическим событиям 12 ноября 2011 года и подвигу капитана полиции Газиза Байтасова. Память героя увековечена в его родном селе Туймекент Байзакского района в названии школы, в которой он учился. В райцентре этого района селе Сарыкемер на Аллее Славы установлена посвященная ему мемориальная доска. В Таразе близ здания жамбылской полиции установлен бюст Халық Қаһарманы Газиза Байтасова. В действующем здесь с 2008 года музее истории полиции особое место занимает экспозиция, посвященная Халық Қаһарманы Газизу Байтасову, экспонируются его личные вещи, переданные семьей. На таразской улице, названной в честь героя, установлена мемориальная плита.