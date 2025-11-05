Министр здравоохранения Турции пожертвовал свои органы

В рамках Недели донорства органов министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу продемонстрировал личный пример, совершив цифровое пожертвование органов через платформу e-Nabız. Цель этого шага — повысить осведомленность общества о значении донорства органов и вдохновить граждан на участие в этой жизненно важной инициативе.

Выступая на мероприятии Мемишоглу отметил, что донорство органов спасает человеческие жизни.

— Согласно нашим убеждениям, спасти одну жизнь — это словно спасти весь мир. Нам нужно донести это до общества. Наши граждане делятся частью себя еще при жизни — отдают половину печени или одну почку. В год мы проводим более 5 тыс. трансплантаций, и около 90% из них — от живых доноров. Если человек готов пожертвовать часть своего тела, тем более он может после смерти подарить жизнь другим, ведь иначе эти органы просто превратятся в прах, — подчеркнул министр.

Мемишоглу напомнил, что Турция имеет богатую историю в области трансплантологии — первая пересадка сердца в стране была проведена еще в 1968 году, а в 1979 году был принят закон об органном донорстве, который стал примером для других стран.

По его словам, Турция обладает высоким уровнем профессионализма и знаний в области трансплантации печени и почек. Особенно выделил провинцию Малатья, где находится один из лучших центров по пересадке печени в мире. Но, несмотря на успехи, в стране остается серьезная проблема — недостаток доноров от умерших.

— Сегодня в Турции 32,5 тыс. человек ждут пересадки органов. Каждый день от 3 до 4 человек умирают, так и не дождавшись донорского органа. Подумайте о том, что после вашей смерти ваши органы могут подарить жизнь другим. Пожертвуйте их, чтобы ваше добро продолжало жить, — обратился к гражданам Мемишоглу.

При этом добавив, что для удобства люди могут воспользоваться нововведением — теперь процесс регистрации донорства органов перенесен в цифровую среду. Это позволяет гражданам быстро и удобно оформить свое согласие на пожертвование органов через электронную платформу e-Nabız.

