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    03:00, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Систему здравоохранения реформируют после скандала в частных клиниках Турции

    Турция готовится к масштабной реформе частного сектора здравоохранения после резонансного скандала, связанного со злоупотреблениями в отделениях интенсивной терапии для новорожденных, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Турция, больница
    Фото: finans.mynet.com

    Власти анонсировали пакет мер, направленных на усиление контроля и повышение прозрачности в работе частных медицинских учреждений. Говорится о новой системе подтверждения для госпитализации в реанимацию.

    Одним из ключевых нововведений станет механизм двойной проверки перед переводом пациента в отделение интенсивной терапии. Это решение принято в ответ на случаи, когда пациентов, в том числе новорожденных, необоснованно направляли в реанимацию – зачастую из коммерческих соображений.

    Ужесточение контроля за персоналом

    Повышенное внимание будет уделено квалификации медицинского персонала, условиям его труда и эффективности работы. Новые регламенты предполагают регулярные проверки и более прозрачную систему оценки качества предоставляемой помощи.

    Обновленные стандарты для отделений реанимации

    Реанимационные отделения частных клиник теперь будут функционировать по более строгим критериям. Планируется пересмотр инфраструктуры, численности и квалификации персонала, а также стандартов медицинского обслуживания.

    Разрабатываемый законопроект направлен на защиту прав пациентов, борьбу с финансовыми злоупотреблениями и повышение доверия к частной медицине.

    Ожидается, что новая система станет поворотной точкой в развитии здравоохранения Турции, заложив основы для более этичной и профессиональной медицинской практики.

    Ранее мы писали о том, что в Турции разразился скандал, связанный с «бандой новорожденных», группа из 47 человек, включая врачей, медсестер и иных сотрудников больниц, обвиняется в организации незаконных переводов тяжело больных и здоровых новорожденных в частные медицинские учреждения для получения финансовой выгоды.

    Позднее в Стамбуле проходило судебное разбирательство по резонансному делу. Подозреваемым грозило до 582 лет заключения.

    Турция, больница
    Фото: finans.mynet.com

     

    Теги:
    Здравоохранение Турция Мировые новости Новорожденный
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
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