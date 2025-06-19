Систему здравоохранения реформируют после скандала в частных клиниках Турции

Власти анонсировали пакет мер, направленных на усиление контроля и повышение прозрачности в работе частных медицинских учреждений. Говорится о новой системе подтверждения для госпитализации в реанимацию.

Одним из ключевых нововведений станет механизм двойной проверки перед переводом пациента в отделение интенсивной терапии. Это решение принято в ответ на случаи, когда пациентов, в том числе новорожденных, необоснованно направляли в реанимацию – зачастую из коммерческих соображений.

Ужесточение контроля за персоналом

Повышенное внимание будет уделено квалификации медицинского персонала, условиям его труда и эффективности работы. Новые регламенты предполагают регулярные проверки и более прозрачную систему оценки качества предоставляемой помощи.

Обновленные стандарты для отделений реанимации

Реанимационные отделения частных клиник теперь будут функционировать по более строгим критериям. Планируется пересмотр инфраструктуры, численности и квалификации персонала, а также стандартов медицинского обслуживания.

Разрабатываемый законопроект направлен на защиту прав пациентов, борьбу с финансовыми злоупотреблениями и повышение доверия к частной медицине.

Ожидается, что новая система станет поворотной точкой в развитии здравоохранения Турции, заложив основы для более этичной и профессиональной медицинской практики.

Ранее мы писали о том, что в Турции разразился скандал, связанный с «бандой новорожденных», группа из 47 человек, включая врачей, медсестер и иных сотрудников больниц, обвиняется в организации незаконных переводов тяжело больных и здоровых новорожденных в частные медицинские учреждения для получения финансовой выгоды.

Позднее в Стамбуле проходило судебное разбирательство по резонансному делу. Подозреваемым грозило до 582 лет заключения.