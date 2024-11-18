Грозит до 582 лет: резонансный судебный процесс по делу «банды новорожденных» начался в Стамбуле

Как оказалось, преступная группа в Турции из-за денежной выгоды направляла новорожденных детей в частные клиники, где они получали ненужные им медицинские процедуры, что в последующем приводило к смерти детей. В числе обвиняемых врачи, медсестры и другие сотрудники больниц, которые организовали «черную» схему.

Согласно данным Генеральной прокуратуры Турции, новорожденные, нуждавшиеся в интенсивной терапии, вместо того, чтобы попасть в квалифицированные государственные медицинские учреждения, направлялись в частные больницы, где им не предоставлялся должный уход. Эти клиники, находясь в сговоре с преступниками, использовали новорожденных для увеличения собственной прибыли, что, как показано в расследовании, привело к смерти детей. Часть младенцев оставалась в больницах дольше, чем требовалось по медицинским показаниям, в других случаях дети вообще не нуждались в интенсивном лечении, но все равно попадали в отделения реанимации.

Следствие утверждает, что преступники организовали эту схему с целью получения незаконной прибыли от диагностики и лечения детей, что включало продажу лекарств, манипуляции с медицинскими процедурами и завышенные счета. Также ОПГ использовались фальшивые документы, чтобы скрыть преступные действия.

По версии гособвинителей, участники преступной схемы, включая доктора Фырата Сары и Илкера Генена, однозначно виновны в совершенных преступлениях. Им инкриминируются такие статьи Уголовного кодекса Турции, как убийство по неосторожности, мошенничество и создание преступной группы с целью получения прибыли. И хотя обвинения касаются нескольких частных медицинских учреждений тоже, наиболее тяжелые обвинения относятся непосредственно к участникам схемы, обвиняемых в смерти 10 младенцев.

Преступникам грозит длительное тюремное заключение. Например, для доктора Фырата Сары и Илкера Генен может быть назначено наказание от 177 лет до 582 лет лишения свободы в зависимости от количества доказанных преступлений. В общей сложности в деле фигурирует 47 человек, включая врачей, медсестер и других сотрудников медицинских учреждений, а также представители ряда частных турецких больниц, таких как «Авджилар Хоспитал» и «Шафак Хоспитал».

Этот процесс привлек особое внимание как СМИ, так и общественности, вызвав волну возмущения. Множество организаций, включая детские правозащитные группы, выразили свою поддержку семьям погибших детей и настояли на строгих наказаниях для виновных. Дело стало символом того, как коммерциализация здравоохранения может приводить к трагическим последствиям, когда финансовые интересы ставятся выше жизни и здоровья людей.

Отдельные турецкие обозреватели подчеркивают, что подобные схемы не были бы возможны без нарушения основ здравоохранения, когда частные больницы и медицинские учреждения стремятся к прибыли за счет ухудшения здоровья граждан.

Вслед за началом судебного разбирательства, местные власти заявили о планах усилить контроль за частными медицинскими учреждениями и пересмотреть политику в сфере здравоохранения, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Ранее мы писали о том, что в Турции разразился скандал, связанный с «бандой новорожденных», группа из 47 человек, включая врачей, медсестер и иных сотрудников больниц, обвиняется в организации незаконных переводов тяжело больных и здоровых новорожденных в частные медицинские учреждения для получения финансовой выгоды.