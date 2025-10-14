Десятки турецких вузов могут лишиться медфакультетов

Как пишет турецкое издание t24, под угрозой закрытия оказались факультеты медицины в 17 частных университетах, которые до сих пор не выполнили обязательное требование законодательства о наличии собственной клиники. Срок действия отсрочки истекает 16 октября этого года.

Согласно Закону о высшем образовании Турции, все частные университеты, имеющие медицинские факультеты, обязаны создать или приобрести собственную клинику вместимостью не менее 200 коек.

Как оказалось, этим университетам был предоставлен пятилетний срок для выполнения данного условия, который начался в 2020 году и завершается уже на этой неделе. По данным местных СМИ, из 32 действующих частных университетов, имеющих медицинские факультеты, 17 не смогли выполнить это требование.

Если до указанного срока не будет принято новое законодательное регулирование или отсрочка, Высший совет по образованию Турции (YÖK) закроет медицинские факультеты 17 университетов, а их студенты будут переведены в другие учебные заведения.

В списке факультетов, подлежащих закрытию, фигурирует и медицинский факультет Анкарского университета Медиполь (Ankara Medipol Üniversitesi), который является популярным на рынке образования Казахстана.

Ранее мы писали о том, что в Турции объявили о реформе высшего образования. Обучение в турецких вузах могут сократить до трех лет.