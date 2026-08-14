Минэнерго Таджикистана прокомментировало масштабный сбой в энергосистеме

Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана прокомментировало массовое отключение электроэнергии, которое произошло сегодня в столице и ряде других городов и районов страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

В ведомстве сообщили, что восстановительные работы в энергосистеме продолжаются в усиленном режиме. Для скорейшего восстановления ее нормальной работы принимаются все необходимые меры. В Минэнерго ожидают, что в ближайшее время энергосистема страны будет возвращена к штатному режиму.

При этом точная причина масштабного сбоя пока не установлена. Для выяснения обстоятельств произошедшего создана межведомственная рабочая группа. Она должна всесторонне изучить ситуацию, после чего будут установлены причины аварийного сбоя и представлены результаты расследования.

Одновременно Министерство энергетики опровергло распространявшуюся информацию о том, что причиной массового отключения электроэнергии якобы стала авария на Нурекской ГЭС.

Минэнерго призвало граждан и средства массовой информации ориентироваться на официальные сообщения профильных органов и воздерживаться от распространения слухов и неподтверждённой информации.

Напомним, ранее в Таджикистане и Кыргызстане произошло массовое отключение электроэнергии.

Позже в Кыргызстане прокомментировали отключение электричества.

В четырех районах Алматы и 10 районах Алматинской области днем 14 августа 2026 года также произошло отключение подачи электроэнергии.

Позже электроснабжение по линии KEGOC восстановили в полном объеме.

Также отключения электроэнергии зафиксированы в Узбекистане.