Минэнерго РК разъяснило причины снижения отгрузки нефти через КТК в декабре

— Временное снижение объемов отгрузки нефти через морской терминал КТК было обусловлено вынужденной приостановкой работы выносного причального устройства (ВПУ-3) вследствие атаки БПЛА, а также неблагоприятными метеоусловиями (штормами) в акватории Черного моря, — пояснили причины в ведомстве.

Для минимизации влияния данных факторов на отрасль и недопущения остановки добычи ведомством была проведена работа по перераспределению экспортных потоков. Часть объемов нефти была переориентирована на альтернативные маршруты. В частности, зафиксировано увеличение транспортировки по направлению Атырау–Самара и рост поставок в Китайскую Народную Республику. По остальным экспортным направлениям транспортировка сохранилась на уровне средних плановых показателей.

Кроме того, Министерство энергетики РК распространило официальное сообщение касательно инцидентов с танкерами «Matilda» и «Delta Harmony» в Черном море.

В «КазМунайГазе» также прокомментировали инцидент с танкером MATILDA, произошедшем в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ведется через выносное причальное устройство ВПУ-1.