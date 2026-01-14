РУ
    21:38, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Минэнерго РК разъяснило причины снижения отгрузки нефти через КТК в декабре

    Министерство энергетики подтверждает, что в декабре наблюдалось временное снижение объемов отгрузки нефти через морской терминал КТК, передает агентство Kazinform.

    ктк
    Фото: КТК

    — Временное снижение объемов отгрузки нефти через морской терминал КТК было обусловлено вынужденной приостановкой работы выносного причального устройства (ВПУ-3) вследствие атаки БПЛА, а также неблагоприятными метеоусловиями (штормами) в акватории Черного моря, — пояснили причины в ведомстве.

    Для минимизации влияния данных факторов на отрасль и недопущения остановки добычи ведомством была проведена работа по перераспределению экспортных потоков. Часть объемов нефти была переориентирована на альтернативные маршруты. В частности, зафиксировано увеличение транспортировки по направлению Атырау–Самара и рост поставок в Китайскую Народную Республику. По остальным экспортным направлениям транспортировка сохранилась на уровне средних плановых показателей.

    Кроме того, Министерство энергетики РК распространило официальное сообщение касательно инцидентов с танкерами «Matilda» и «Delta Harmony» в Черном море.

    В «КазМунайГазе» также прокомментировали инцидент с танкером MATILDA, произошедшем в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

    Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ведется через выносное причальное устройство ВПУ-1.

    Теги:
    Беспилотники Минэнерго РК Экспорт Нефть КТК Происшествия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
