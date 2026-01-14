Атака на танкеры у терминала КТК: угрозы экспорту казахстанской нефти нет

Министерство энергетики Республики Казахстан подтверждает информацию об инцидентах, произошедших 13 января 2026 года в акватории Черного моря в районе морского терминала КТК с двумя судами, задействованными в транспортировке казахстанской экспортной нефти.

Танкер «Matilda» под флагом Мальты, зафрахтованный дочерней организацией национальной компании «КазМунайГаз», подвергся атаке БПЛА. На судне зафиксирован взрыв без последующего горения. Жертв и пострадавших среди экипажа нет. По предварительной оценке технических служб, танкер сохраняет мореходность, признаков критических повреждений корпуса на данный момент не выявлено.

Танкер «Delta Harmony» под флагом Либерии – также подвергся атаке БПЛА, находясь в режиме ожидания погрузки. В результате инцидента произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших среди членов экипажа нет. По данным оперативного штаба, на момент происшествия погрузка нефти на судно еще не производилась, грузовые танки были пусты, в связи с чем ущерба экспортным ресурсам Республики Казахстан не нанесено.

Министерство энергетики в оперативном режиме координирует действия с национальным оператором «КазМунайГаз», администрацией консорциума и судовладельцами для обеспечения безопасности логистических цепочек и бесперебойности экспортных поставок.

В «КазМунайГазе» также прокомментировали инцидент с танкером MATILDA, произошедшем в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ведется через выносное причальное устройство ВПУ-1.