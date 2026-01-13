Нефть с терминала КТК отгружается в штатном режиме — Минэнерго РК

Технологический процесс проходит в штатном режиме с учетом погодных условий в акватории.

— Министерство продолжает осуществлять постоянный мониторинг ситуации и находится на прямой связи с международными партнерами и оператором консорциума, — сообщила советник министра – официальный представитель Министерства энергетики РК Асель Серикпаева.

Как отмечается, основной приоритет ведомства — обеспечение стабильности экспортных поставок и недопущение критического затоваривания мощностей хранения.

Ранее сообщалось, что Казахстан временно скорректировал добычу на 480 тысяч тонн из-за атаки безэкипажных катеров на КТК, которые разрушили ВПУ-2.

Правоохранительные органы РК начали досудебное расследование из-за публикаций граждан с негативными высказываниями о повреждении инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума.