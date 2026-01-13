РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:56, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Нефть с терминала КТК отгружается в штатном режиме — Минэнерго РК

    В Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ведется через выносное причальное устройство ВПУ-1, передает агентство Kazinform.

    КТК-К
    Фото: пресс-служба КТК

    Технологический процесс проходит в штатном режиме с учетом погодных условий в акватории.

    — Министерство продолжает осуществлять постоянный мониторинг ситуации и находится на прямой связи с международными партнерами и оператором консорциума, — сообщила советник министра – официальный представитель Министерства энергетики РК Асель Серикпаева.

    Как отмечается, основной приоритет ведомства — обеспечение стабильности экспортных поставок и недопущение критического затоваривания мощностей хранения.

    Ранее сообщалось, что Казахстан временно скорректировал добычу на 480 тысяч тонн из-за атаки безэкипажных катеров на КТК, которые разрушили ВПУ-2.

    Правоохранительные органы РК начали досудебное расследование из-за публикаций граждан с негативными высказываниями о повреждении инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума.

    Минэнерго РК Нефть КТК
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
