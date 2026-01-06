РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:15, 06 Январь 2026 | GMT +5

    В Казахстане возбудили уголовное дело из-за призывов к нападению на КТК

    В Казахстане правоохранительные органы начали досудебное расследование из-за публикаций граждан с негативными высказываниями о повреждении инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума, передает корреспондент агентства Kazinform.

    прокуратура, генеральная прокуратура
    Фото: ГП РК

    Расследование ведется по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса РК — разжигание национальной розни.

    Об этом сообщил Генеральный прокурор Берик Асылов в ответе на депутатский запрос мажилисмена Айдоса Сарыма. Парламентарий призвал дать правовую оценку одобрительным высказываниям об атаке беспилотников на критически важный энергетический объект для страны.

    Как сообщается в Генпрокуратуре, сейчас в рамках дела устанавливают авторов публикаций и собирают доказательства. По итогам расследования их действиям дадут правовую оценку и примут процессуальное решение.

    В надзорном органе напомнили, что уже предупреждали об уголовной и административной ответственности за распространение ложной информации и противоправного контента в СМИ и социальных сетях. Аналогичную разъяснительную работу с населением прокуроры проводят и на местах.

    Отметим, Айдос Сарым предлагал рассматривать эти дела по статьям 256 (пропаганда терроризма) и 175 (государственная измена) Уголовного кодекса РК. По его словам, публичные призывы к нанесению ущерба критически важной инфраструктуре могут представлять угрозу национальным интересам и экономической безопасности страны.

    Напомним, последняя атака на КТК произошла 29 ноября в 06:06 по времени Астаны. Тогда безэкипажные катеры разрушили выносное причальное устройство ВПУ-2 в акватории морского порта Новороссийска. Правительства Казахстана взяло ситуацию на особый контроль. 

    В связи с этим 30 ноября МИД РК выразил протест. 

    Теги:
    Генпрокуратура Соцсети Беспилотники Депзапрос КТК Каспийский трубопроводный консорциум Нападение Уголовное дело Социальные сети
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают