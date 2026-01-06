В Казахстане возбудили уголовное дело из-за призывов к нападению на КТК

Расследование ведется по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса РК — разжигание национальной розни.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Берик Асылов в ответе на депутатский запрос мажилисмена Айдоса Сарыма. Парламентарий призвал дать правовую оценку одобрительным высказываниям об атаке беспилотников на критически важный энергетический объект для страны.

Как сообщается в Генпрокуратуре, сейчас в рамках дела устанавливают авторов публикаций и собирают доказательства. По итогам расследования их действиям дадут правовую оценку и примут процессуальное решение.

В надзорном органе напомнили, что уже предупреждали об уголовной и административной ответственности за распространение ложной информации и противоправного контента в СМИ и социальных сетях. Аналогичную разъяснительную работу с населением прокуроры проводят и на местах.

Отметим, Айдос Сарым предлагал рассматривать эти дела по статьям 256 (пропаганда терроризма) и 175 (государственная измена) Уголовного кодекса РК. По его словам, публичные призывы к нанесению ущерба критически важной инфраструктуре могут представлять угрозу национальным интересам и экономической безопасности страны.

Напомним, последняя атака на КТК произошла 29 ноября в 06:06 по времени Астаны. Тогда безэкипажные катеры разрушили выносное причальное устройство ВПУ-2 в акватории морского порта Новороссийска. Правительства Казахстана взяло ситуацию на особый контроль.

В связи с этим 30 ноября МИД РК выразил протест.