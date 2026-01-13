В «КазМунайГазе» прокомментировали инцидент с танкером на КТК

Ранее в СМИ появилась информация об атаке БПЛА двух танкеров с казахстанской нефтью близ Каспийского трубопроводного консорциума.

По информации компании, 13 января танкер подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. В результате произошел взрыв без последующего возгорания.

Как сообщается, судно MATILDA зафрахтовано ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», дочерней компанией КМГ. Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале КТК была запланирована на 18 января 2026 года.

Отмечается, что пострадавших среди членов экипажа нет. По предварительной оценке, судно остается мореходным, признаков серьезных конструктивных повреждений на момент первичного осмотра не выявлено. В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба.

Напомним, в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ведется через выносное причальное устройство ВПУ-1.