МИД Кыргызстана прокомментировал вопрос невозможности возврата смертной казни

Ведомство отмечает, что участившиеся в последнее время случаи убийств детей и женщин с отягчающими обстоятельствами потрясли всю общественность страны. После резонансного убийства 17-летней девушки президент Садыр Жапаров поручил соответствующим государственным органам внести предложения по изменению законодательства, предусматривающему возможность применения смертной казни за изнасилование детей и убийства, сопряженное с изнасилованием.

С 13 по 28 октября 2025 года проект поправок в Конституцию и законопроект «О признании утратившим силу закона КР „О присоединении Кыргызской Республики ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни, принятому резолюцией 44/128 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1989 года“ от 16 марта 2010 года № 52» прошли процедуру общественного обсуждения. По итогам обсуждений большинство участников выступило против введения смертной казни.

2 декабря в Конституционный суд поступило представление президента о даче официального заключения по законопроекту о введении смертной казни.

10 декабря суд принял решение, что восстановление смертной казни посредством конституционной поправки не соответствует Конституции, является недопустимым и невозможным.

В МИД напомнили, что Кыргызстан, присоединившись ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, принял на себя бессрочное обязательство не вводить смертную казнь вновь и не прибегать к ней ни при каких обстоятельствах.

— Введение смертной казни во внутреннем праве в таких условиях неизбежно поставило бы Кыргызскую Республику в положение государства, нарушающего свои договорные обязательства, что несовместимо с конституционно закрепленным признанием международного права и принципом добросовестного исполнения международных договоров.

Кыргызстан, как правовое государство, продолжит добросовестно выполнять все взятые на себя международные обязательства. Вместе с тем, в рамках этих обязательств работа по внесению изменений в национальное законодательство в части усиления наказания за преступления против детей и женщин будет продолжена, добавили в МИД.

Накануне Конституционный суд рассмотрел представление президента о даче заключения по внесению изменений в Конституцию страны и вынес решение, не поддерживающее возврат смертной казни в Кыргызстане.