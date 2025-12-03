Конституционный суд Кыргызстана даст заключение по введению смертной казни

Проектом закона предлагается внести изменение в часть 1 статьи 25 Конституции, предусматривающее возможность применения смертной казни как исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении детей, а также за убийство, сопряженное с изнасилованием.

Отмечается, что инициатива обусловлена ростом числа особо тяжких преступлений против детей и женщин и направлена на усиление их конституционно-правовой защиты.

Напомним, в Кыргызстане после резонансного убийства с изнасилованием несовершеннолетней девушки, президент Садыр Жапаров поручил ввести смертную казнь за изнасилование детей и убийство женщин, сопряженное с изнасилованием. Позже администрация президента инициировала поправки в Конституцию, предусматривающие введение смертной казни за указанные преступления.

