Конституционный суд Кыргызстана даст заключение по введению смертной казни
В Конституционный суд поступило представление президента Кыргызстана о даче официального заключения по законопроекту о введении смертной казни, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Проектом закона предлагается внести изменение в часть 1 статьи 25 Конституции, предусматривающее возможность применения смертной казни как исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении детей, а также за убийство, сопряженное с изнасилованием.
Отмечается, что инициатива обусловлена ростом числа особо тяжких преступлений против детей и женщин и направлена на усиление их конституционно-правовой защиты.
Напомним, в Кыргызстане после резонансного убийства с изнасилованием несовершеннолетней девушки, президент Садыр Жапаров поручил ввести смертную казнь за изнасилование детей и убийство женщин, сопряженное с изнасилованием. Позже администрация президента инициировала поправки в Конституцию, предусматривающие введение смертной казни за указанные преступления.
В каких странах мира действует смертная казнь — читайте здесь.