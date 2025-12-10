РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:51, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Конституционный суд Кыргызстана рассмотрит представление по введению смертной казни

    Конституционный суд Кыргызстана приступил к рассмотрению представления президента о даче заключения по внесению изменений в Конституцию страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Конституционный суд Кыргызстана

    Проектом закона предлагается внести изменение в часть 1 статьи 25 Конституции, предусматривающее возможность применения смертной казни как исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении детей, а также за убийство, сопряженное с изнасилованием.

    Отмечается, что данная категория дел рассматривается по письменной процедуре. Представление о даче заключения президента не носит характер судебного спора и не предполагает участия сторон.

    Напомним, в Кыргызстане после резонансного убийства с изнасилованием несовершеннолетней девушки, президент Садыр Жапаров поручил ввести смертную казнь за изнасилование детей и убийство женщин, сопряженное с изнасилованием. Позже администрация президента инициировала поправки в Конституцию, предусматривающие введение смертной казни за указанные преступления.

    В каких странах мира действует смертная казнь — читайте здесь.

    Гульмира Абдрахманова
    Автор
