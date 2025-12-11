Конституционный суд не поддержал возврат смертной казни в Кыргызстане

Орган конституционного контроля 10 декабря рассмотрел представление президента страны о даче заключения по поправкам в Конституцию, предусматривающим возможность применения смертной казни за изнасилование детей и убийство, сопряженное с изнасилованием,

Конституционный суд отмечает, что запрет смертной казни и признание приоритетного значения права на жизнь имеют нормативное и самое ценностное измерение. Они отражают выбор государства и народа в пользу правового режима, исключающего применение этой меры наказания.

— Право на жизнь и запрет смертной казни выступают системообразующими принципами, задающими стандарты уголовной политики, содержания правосудия, деятельности правоохранительных органов и пенитенциарной системы. Восстановление смертной казни посредством конституционной поправки означало бы отказ от этих стандартов, разрыв преемственности правового развития и отход от избранного конституционного вектора, ориентированного на приоритет достоинства личности и усиление гарантий ее прав и свобод, — говорится в сообщении.

Конституционный суд также отметил международно-правовое измерение рассматриваемого вопроса. Конституция КР, устанавливая, что общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы страны, предполагает необходимость соблюдения соответствующих международных обязательств при принятии решений на национальном уровне. Кыргызстан является участницей Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, который предусматривает полную и окончательную отмену смертной казни и исключает механизм денонсации.

Учитывая конституционные и международно-правовые аргументы, суд заключил, что восстановление смертной казни посредством конституционной поправки не соответствует основному закону, является недопустимым и в правовом смысле невозможным. Вопрос не может быть вынесен на референдум и все процедуры по реализации инициативы для его принятия подлежат прекращению.

Напомним, в Кыргызстане после резонансного убийства с изнасилованием несовершеннолетней девушки президент Садыр Жапаров поручил ввести смертную казнь за изнасилование детей и убийство женщин, сопряженное с изнасилованием. Позже администрация президента инициировала поправки в Конституцию, предусматривающие введение смертной казни за указанные преступления. В начале декабря в Конституционный суд поступило представление президента Кыргызстана о даче официального заключения по законопроекту о введении смертной казни.

