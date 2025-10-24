Мы должны знать свои корни, чтобы твердо стоять на ногах, — археолог Зайнолла Самашев

Главные открытия Зайноллы Самашева сделаны на востоке Казахстана и в Алтайском регионе: курганы Шиликты, урочище Уйгуртау и Берельский могильник. Он также имеет прямое отношение к исследованиям, связанным с «Золотым человеком», благодаря чему мир узнал о древних саках как о развитой цивилизации со своей эстетикой и высоким уровнем ремесел.

Археолог через уникальные артефакты раскрывает нашу историю. Благодаря его работе по крупицам восстанавливается картина прошлого.

— Все находки относятся к IV–III векам до нашей эры и свидетельствуют о высокой культуре и искусстве народов, населявших в то время обширную территорию Саяно-Алтайского нагорья — Алтайской горной системы. Именно здесь складывалась яркая и самобытная культура, получившая название пазырыкской — по месту первых раскопок известных пазырыкских курганов на Алтае. Особенность этих археологических памятников заключается в том, что многие из них содержали линзы вечной мерзлоты, благодаря чему в отличном состоянии сохранились многие изделия, особенно выполненные из органических материалов. До нашего времени дошли предметы, вырезанные из дерева, — подлинные произведения искусства. Среди них особенно выделяются образы животных и фантастических существ: полиморфные грифоны, кони-грифоны, тигры-грифоны, орлиные грифоны. Все их типы представлены в украшениях и произведениях из Берельских курганов, — рассказал Зейнолла Самашев.

Кадр из видео

Археолог видит в каждой находке, даже самой незначительной, уникальную историю: кому предмет принадлежал, к какой культуре относится. Каждый артефакт — ключ к тайнам прошлого.

— Научная значимость этих находок заключается не только в том, что это красивые, интересные изделия из золота, серебра или других материалов. Да, они эстетически впечатляющи, но важно уметь расшифровывать их смысл, понимать значение этих предметов в контексте исторического развития, — отметил ученый.

На вопрос, все ли удалось расшифровать, он ответил, что стопроцентной расшифровки быть не может.

— Но мы постепенно приближаемся к пониманию, и благодаря этому возникают новые, еще более интересные вопросы, — сказал Зайнолла Самашев.

Кадр из видео

Вклад археолога признан не только в Казахстане, но и в мире. Его находки экспонируются в ведущих музеях планеты. Через эти выставки люди узнают о древней цивилизации с уникальной культурой, связанной с казахским народом. Среди артефактов — кости людей и животных, украшения, предметы быта и оружие. Большая часть экспонатов хранится в Национальном музее в Астане

— Целых два зала Национального музея оформлены этими уникальными материалами. Это, безусловно, отрадно — ведь их смогут увидеть не только жители столицы, но и гости из разных регионов Казахстана, а также из-за рубежа. Мы неоднократно вывозили эти экспонаты на международные выставки — в города США, Европы, Азии, в Китай, Японию, Францию, Великобританию, Германию, а также в страны-соседи: Узбекистан, Азербайджан и другие. Люди со всего мира смогли своими глазами увидеть шедевры, созданные нашими предками в конце IV-начале III века до нашей эры, — рассказал Зайнолла Самашев.

Кадр из видео

Он уверен, археология — наука не для одиночек. В раскопках принимают участие разные специалисты. Чтобы достичь определенных успехов, нужно иметь такие качества, как упорство, увлеченность и последовательность.

— Фанатизм необходим в хорошем смысле слова, преданность своему делу. Сегодня, чтобы получить достоверную информацию, в исследование вовлекаются десятки специалистов. Например, костные останки теперь изучают не только антропологи или зоологи — подключаются генетики, геологи, геоморфологи и многие другие. В исследовании участвуют представители самых разных научных направлений. Так было и в Береле — там мы впервые развивали междисциплинарный, мультидисциплинарный подход. Около 20 научных направлений работали параллельно. Эпоха одиночных археологов давно ушла — еще в середине прошлого века. Современная археология — это командная работа, — подчеркнул он.

Зайонолла Самашев предан своему делу уже почти 60 лет. Он считает своим долгом искать и находить ответы для истории Казахстана.

— Я поступил на исторический факультет, и после первого курса мы проходили археологическую практику в полевых условиях. Именно тогда, в 1967 году, и появился интерес к археологии. С тех пор я продолжаю заниматься древностями Казахстана — интерес не угас до сих пор. Я просто делаю свою работу, не задумываясь о миссии или о личном вкладе. Делаю то, что положено: копать, изучать, писать, показывать. В современном, глобализированном мире невозможно по-настоящему двигаться вперед, если нет внутренней связи с предками, с историей. Даже в условиях цифровой эпохи важно понимать, откуда мы. Без этого невозможно создать что-то по-настоящему новое и прочное. Мы должны знать свои корни, чтобы твердо стоять на ногах, — заключил Зайнолла Самашев.

Кадр из видео

Ученики отмечают энергию и опыт ученого, которые еще принесут стране немало важных исторических открытий.

— У нашего учителя и наставника Зайноллы Самашева — широчайшие познания, и мы как его ученики, стараемся перенимать у него все, чему только можно научиться. Главное — в нем сочетаются два выдающихся качества: это неиссякаемая энергия и постоянная тяга к новым знаниям, — отметил ведущий научный сотрудник Института археологии имени А. Х. Маргулана Азат Айткали.

Ранее мы писали о том, что в канун Дня Республики Президент вручил награды ряду казахстанцев.